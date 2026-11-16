浙里有才！这场招聘会的AI元素很亮眼

温州晚报 2026-11-16 08:57:00

11月14日上午，“浙里有才”浙江省2027届高校毕业生现代服务业专场双选会暨浙江工贸职业技术学院2027届毕业生秋季招聘会，在该校瓯江口校区开场。260余家企业带来7000余个岗位，岗位覆盖智能装备制造、电气电力、鞋服眼镜、信息技术和数据标注等领域。

即兴机器人表演更是吸引了不少求职者驻足观看。

温州网讯 11月14日上午，“浙里有才”浙江省2027届高校毕业生现代服务业专场双选会暨浙江工贸职业技术学院2027届毕业生秋季招聘会，在该校瓯江口校区开场。260余家企业带来7000余个岗位，岗位覆盖智能装备制造、电气电力、鞋服眼镜、信息技术和数据标注等领域。招聘会由浙江省教育发展中心、温州市人力资源和社会保障局、浙江工贸职业技术学院主办。

此次招聘会，AI元素很亮眼。浙工贸国际商贸学院特色展示区把“辅导员+AI智能体”融入就业工作全过程的真实场景搬到现场：系统每十分钟自动启动一轮审核，智能比对就业单位名称与统一社会信用代码是否匹配，精准识别信息填报中的错漏与异常；审核结果一经生成，便通过企业微信实时推送给对应辅导员和同学，实现“审核即提醒、反馈零延迟”。

此外，现场AI简历诊断、AI就业导师、AI面试体验、AI免费拍摄打印等，让学生们真切感受到各种便利。

此次企业招聘主展区A区首次设立新生代企业家企业专区，泰昌集团有限公司、浙江正康实业股份有限公司、唐工阀门集团有限公司、浙江三星机电股份有限公司等企业集中亮相，提供的岗位涵盖市场营销、车间技术员、机械制图员等，吸引大量学生驻足咨询。

浙工贸电子信息工程技术专业大三学生杨从满说，市场很需要像他们这种具备软硬件结合能力的嵌入式专业人员。除了毕业生，现场还来了许多大一大二的学生，他们更多的是来体验。大二学生小吴和小冯深有感触：接下来要多考几个企业需要的证书，而且要提高自己的技能，多掌握几样技能。

设摊企业也给学生提出了中肯的建议，正如格力电器（杭州）有限公司负责此次招聘的易先生所说：“学生要多去实习，多去了解市场的职业需求，为将来就业做更多的准备。”

来 源：温州晚报

原标题： 浙里有才！AI抢眼招聘会

记者 蔡学萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com