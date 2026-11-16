温州都市报 2026-11-16 08:32:00

近日，温州市综合行政执法局起草的《温州市城市绿化实施细则（修订草案征求意见稿）》面向社会公开征求意见，社会机构和广大市民可在2026年12月11日前提交意见建议，共同为温州城市绿化建设建言献策。

温州网讯 近日，温州市综合行政执法局起草的《温州市城市绿化实施细则（修订草案征求意见稿）》面向社会公开征求意见，社会机构和广大市民可在2026年12月11日前提交意见建议，共同为温州城市绿化建设建言献策。

据了解，现行《温州城市绿化实施细则》于2020年实施，是《温州市城市绿化条例》重要配套文件，在规范绿地规划建设、落实绿地率指标、推广立体绿化等方面发挥重要作用。随着城市发展，原有部分条款已难以适配当下管理需求。按照2026年市本级行政规范性文件全面清理工作部署，市综合行政执法局启动修订工作，形成本次征求意见稿。

修订草案共30条，分为总则、规划和建设、保护和管理、附则四大板块，对绿地规划建设全流程作出细化规定。新规明确海绵城市建设相关指标，新建、改（扩）建公共绿地下沉绿地比例不宜低于30%；细化河道两侧绿化带、公园、广场、各类建设项目附属绿地的建设标准，明确新建广场用地绿地率不应低于35%。

在立体绿化方面，草案要求新建、改建、扩建国有公共建筑，高度不超过24米的平屋顶需落实屋顶绿化；同时对城市绿地地下空间开发利用作出约束，保障树木正常生长与绿地功能不受破坏。针对居住区绿地，提出要设置永久公示标牌，禁止私自圈占小区公共绿地。草案还强化古树名木及其后备资源普查建档保护，完善绿化工程测绘核实、竣工备案、移交养护全链条监管机制。

本次修订对部分技术标准引用予以更新，调整道路绿地率计算规则，删除与上位法规冲突的旧条款，将绿化面积不足处置情形统一对接《浙江省城市绿化管理办法》相关规定，统一全文数字、百分比表述，进一步理顺制度逻辑，提升实操性。

如有修改意见建议，可通过多种渠道反馈。电子邮箱：26342956@qq.com；联系电话：0577-89995016；书面材料可寄送至温州市鹿城区墨池坊1号408室。

来 源：温州都市报

原标题： 《温州市城市绿化实施细则》修订草案公开征求意见 高度不超过24米的平屋顶拟落实屋顶绿化

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com