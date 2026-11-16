飞云江1号特大桥预计明年1月底合龙
温州网讯 作为瑞安迄今投资规模最大、实施里程最长的高速公路项目，省“千项万亿”重大工程——甬台温高速公路复线瑞安联络线（瑞湖高速）建设现场一派热火朝天。全线建设者抢抓施工黄金窗口期，攻坚克难抢进度，向着2028年建成通车的目标全力冲刺。
在瑞湖三标飞云江1号特大桥施工现场，工人们正紧锣密鼓地开展斜拉桥钢箱梁预制桥面板叠合作业。钢箱梁是桥面系的重要组成部分，也是桥梁上部结构的主要受力结构。整座飞云江1号特大桥需要拼接吊装29个钢箱梁。施工过程中，项目采用“先拼后吊”模式：将钢箱梁运到桥区后，先叠合预制桥面板，再由桥面吊机整体吊装，从而大幅优化施工流程。这种方式首先降低了预制桥面板在桥上叠合的安全施工风险，其次每片钢箱梁平均节省2天工期，整体能节省48天。上部结构钢箱梁29个梁段全部合龙之后，将进行斜拉索的调索施工。
飞云江1号特大桥主桥为独塔不等跨斜拉桥，最大主跨151米，边跨115米。由于主梁施工存在不对称特性，施工过程中，两侧钢箱梁如同巨型“跷跷板”，一旦受力失衡，极易发生倾覆风险，这也是整座大桥建设过程中最难啃的硬骨头。施工边跨时，施工团队在钢箱梁内浇筑铁矿砂混凝土平衡施工荷载，保持主跨和边跨受力平衡，降低主梁倾覆风险。
瑞湖三标全线总长约6.71公里，建设内容涵盖飞云江1号特大桥、云周互通、飞云江2号特大桥、碧山高架桥，合同金额13.699亿元，合同工期36个月。作为瑞湖高速全线首个开工建设的标段，目前该标段工程总体进度已完成80%。1号桥是整个瑞湖项目的关键性控制节点工程，塔高108米，兼具景观效果，施工难度最大、技术难度最高，预计2027年1月底完成合龙，为瑞湖项目整体通车打下坚实基础。
瑞湖高速全长约37.2公里，总投资约189.34亿元。目前，总体工程进度已达63%。按照计划，瑞湖高速将于2028年建成通车，届时，湖岭至瑞安的通行时间将从1个小时缩短至20分钟左右，并结束湖岭不通高速的历史。瑞湖高速将成为贯通瑞安东西走向的“大通道”，有力带动瑞安中西部地区经济发展。同时，该项目也将有效串联甬莞高速、沈海高速和温州绕城高速，进一步完善浙江省高速公路网，提升路网整体效能。
来 源：温州都市报
通讯员 蔡佳佳 张森
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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