潮新闻 2026-11-16 10:59:00

近日浙江多地中小学、高校寒假时间出炉。温州幼儿园、小学、初中、中职（技工）2027年1月28日开始；普通高中2027年1月30日开始。

近日浙江多地中小学、高校寒假时间出炉。

中小学

杭州：2026年秋季学期至2027年1月29日结束，1月30日起放寒假。2027年春季学期于2月21日报到注册，2月22日正式上课。

宁波：小学、初中、普高、中职（技工）定于2027年1月29日学期结束，1月30日放假，2月22日开学。

温州：幼儿园、小学、初中、中职（技工）2027年1月28日开始；普通高中2027年1月30日开始。

舟山：初中、小学和职中2027年1月25日—27日期终考试，1月29日学期结束，1月30日寒假开始。2月20日前后学生错峰报到，2月22日正式开学。

浙江中小学集中在1月底放寒假，放假时长大多为20余天。相比之下，省内各高校的寒假安排区别较大。

省内高校放假时间普遍在2027年1月中旬，开学基本在2月底。目前来看，最早的高校1月11日就开始放假，放假时间最长喜提43天假期，最短的只放22天。（具体以各学校通知为准）

浙江大学

1月16日-2月19日寒假

2月22日春学期开始上课

寒假天数：34天

宁波大学

1月18日-2月19日寒假

寒假天数：32天

中国美术学院

1月17日-3月1日（暂定）寒假

3月2日正式上课

寒假天数：43天

浙江工业大学

1月22日-2月21日寒假

2月22日正式上课

寒假天数：30天

浙江师范大学

1月18日-2月21日寒假

2月22日开始上课

寒假天数：34天

浙江理工大学

1月23日-2月26日寒假

3月1日开始上课

寒假天数：34天

浙江农林大学

1月18日-2月21日寒假

2月22日开始上课

寒假天数：34天

浙江中医药大学

1月23日-2月21日寒假

2月22日正式上课

寒假天数：29天

浙江科技大学

1月18日-2月21日寒假

2月22日开始上课

寒假天数：34天

中国计量大学

1月21日起，老生寒假

1月25日起，新生寒假

报到注册2月28日，正式开课3月1日

寒假天数：34-38天

温州医科大学

1月19日-2月19日寒假

2月22日上课

寒假天数：31天

杭州师范大学

1月18日-2月21日寒假

2月22日学生上课

寒假天数：34天

温州肯恩大学

1月23日-2月14日寒假

2月15日学期开始

寒假天数：22天

浙江大学城市学院

1月21日-2月26日寒假

3月1日全校上课

寒假天数：36天

湖州学院

1月11日-2月21日寒假

2月22日开始上课

寒假天数：41天

来 源：潮新闻

原标题： 寒假时间公布！温州中小学放假

记者 戴欣怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com