寒假时间公布！温州中小学放假
近日浙江多地中小学、高校寒假时间出炉。
中小学
杭州：2026年秋季学期至2027年1月29日结束，1月30日起放寒假。2027年春季学期于2月21日报到注册，2月22日正式上课。
宁波：小学、初中、普高、中职（技工）定于2027年1月29日学期结束，1月30日放假，2月22日开学。
温州：幼儿园、小学、初中、中职（技工）2027年1月28日开始；普通高中2027年1月30日开始。
舟山：初中、小学和职中2027年1月25日—27日期终考试，1月29日学期结束，1月30日寒假开始。2月20日前后学生错峰报到，2月22日正式开学。
浙江中小学集中在1月底放寒假，放假时长大多为20余天。相比之下，省内各高校的寒假安排区别较大。
省内高校放假时间普遍在2027年1月中旬，开学基本在2月底。目前来看，最早的高校1月11日就开始放假，放假时间最长喜提43天假期，最短的只放22天。（具体以各学校通知为准）
浙江大学
1月16日-2月19日寒假
2月22日春学期开始上课
寒假天数：34天
宁波大学
1月18日-2月19日寒假
寒假天数：32天
中国美术学院
1月17日-3月1日（暂定）寒假
3月2日正式上课
寒假天数：43天
浙江工业大学
1月22日-2月21日寒假
2月22日正式上课
寒假天数：30天
浙江师范大学
1月18日-2月21日寒假
2月22日开始上课
寒假天数：34天
浙江理工大学
1月23日-2月26日寒假
3月1日开始上课
寒假天数：34天
浙江农林大学
1月18日-2月21日寒假
2月22日开始上课
寒假天数：34天
浙江中医药大学
1月23日-2月21日寒假
2月22日正式上课
寒假天数：29天
浙江科技大学
1月18日-2月21日寒假
2月22日开始上课
寒假天数：34天
中国计量大学
1月21日起，老生寒假
1月25日起，新生寒假
报到注册2月28日，正式开课3月1日
寒假天数：34-38天
温州医科大学
1月19日-2月19日寒假
2月22日上课
寒假天数：31天
杭州师范大学
1月18日-2月21日寒假
2月22日学生上课
寒假天数：34天
温州肯恩大学
1月23日-2月14日寒假
2月15日学期开始
寒假天数：22天
浙江大学城市学院
1月21日-2月26日寒假
3月1日全校上课
寒假天数：36天
湖州学院
1月11日-2月21日寒假
2月22日开始上课
寒假天数：41天
来 源：潮新闻
记者 戴欣怡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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