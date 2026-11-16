人气拉满！温州农品联播亮相2026浙江农业博览会

温州新闻网 2026-11-16 09:14:00

11月13日，由温州市农业农村局和温州市新闻传媒中心联合打造的温州农品联播亮相2026浙江农业博览会。上午、下午两场专场在温州馆精彩开播，现场推介瓯越山海农品，线上线下热闹十足，下单氛围拉满！

温州网讯 “温州鸭舌、湖岭牛肉干有没有老朋友想要？”11月13日，由温州市农业农村局和温州市新闻传媒中心联合打造的温州农品联播亮相2026浙江农业博览会。上午、下午两场专场在温州馆精彩开播，现场推介瓯越山海农品，线上线下热闹十足，下单氛围拉满！

走进温州馆，满眼都是“温州六个一·瓯越臻优品”带来的惊喜。Q弹鱼饼、醇香奶品、清香茶叶、多汁瓯柑……各色好物整齐陈列，满满温州风味。

温州农品联播直播间就设在展馆当中，往来逛展的消费者不时停下脚步，探头围观、询问品鉴。镜头前，主播展示讲解品类丰富的瓯越优品，紧跟着评论区互动，一一解答网友关心的吃法、储存、发货问题。开播短短1个多小时，专场直播间迎来3万多网友驻足观看。屏幕上不断跳出“想要”“已拍”，订单持续增加。

温州农品联播用轻松鲜活的直播方式，连着展馆现场和线上屏幕，把温州山野、海边孕育的特色农货推到更多人面前，让瓯越风味被更多人认识、喜爱。

据悉，11月14日上午，温州农品联播还将继续开播，带大家走访各家温州参展企业展位，解锁更多宝藏农品，为温州土特产助力出圈。

本文转自：温州新闻网 66wz.com