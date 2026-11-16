本周浙BA，瑞安队迎小组“登顶之战”
温州都市报 2026-11-16 08:42:00
本周，均已提前锁定浙BA淘汰赛阶段参赛资格的瑞安队、苍南队、温州队各将迎来一场比赛。
温州网讯 本周，均已提前锁定浙BA淘汰赛阶段参赛资格的瑞安队、苍南队、温州队各将迎来一场比赛。
11月17日，瑞安队将在主场迎战永康队，这是一场登顶卡位战。目前瑞安队与永康队战绩相同，积分紧咬。但在上一循环交手中，瑞安队主场以76:86不敌永康队，净负10分。这意味着此役不仅关乎胜负，更决定瑞安队能否登上B组榜首。
11月19日，苍南队将赴客场挑战宁波队。苍南队目前以8胜1负的战绩在D组一枝独秀，是全联盟负场最少的球队。而宁波队正在为一张淘汰赛门票做最后搏杀。从实力和状态对比来看，苍南队优势明显，但面对为生存而战的对手，客场作战仍需警惕变数。
11月20日，温州队客场挑战宁海队，这是温州队小组赛最后一个客场。宁海队被视为本届赛事的一匹黑马，近期豪取五连胜，以7胜2负居C组第二，紧随温州队之后。
上周，温州三支队伍三场全胜，且两队得分破百，其中温州队还刷新了队史得分记录。瑞安队客场以84:78再胜上届亚军丽水队，完成赛季双杀；温州队主场111:68击败玉环队，五个主场全部破百；苍南队同样是在主场103:79轻取湖州队。
来 源：温州都市报
原标题： 本周浙BA，瑞安队迎小组“登顶之战”
记者 严嘉瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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