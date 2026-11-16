温州日报 2026-11-16 08:18:00

近期，综艺节目《后会友期》霸榜热搜，一句“她教我吃鸭舌，就像嗑瓜子一样”，让鸭舌得到了泼天的流量。作为国内鸭舌主产区之一，温州顺势接住这波热度——本地鸭舌企业线上平台和线下门店跟上宣传，订单接踵而至，鸭舌销售在淡季提前“沸腾”。

温州网讯 近期，综艺节目《后会友期》霸榜热搜，一句“她教我吃鸭舌，就像嗑瓜子一样”，让鸭舌得到了泼天的流量。社交平台上，同款鸭舌搜索热度居高不下，鸭舌品类消费迅速升温，抖音生活服务数据显示，10月28日至11月3日，鸭舌相关团购订单量环比增长1443%。作为国内鸭舌主产区之一，温州顺势接住这波热度——本地鸭舌企业线上平台和线下门店跟上宣传，订单接踵而至，鸭舌销售在淡季提前“沸腾”。

近半个月 销量增长三倍

在温州，鸭舌是餐桌上的常客，但像今年这样在淡季迎来爆发，并不多见。“按往年规律，鸭舌销售旺季要等到12月下旬，但最近半个月，我们的销售量环比增长三倍。”温州修文食品有限公司大区业务经理王小玲说。

“市场需求爆发的速度，远远超出了前期预判。”王小玲表示，如今线上线下订单同步爆发，修文鸭舌已登上天猫卤肉类榜单榜首。工厂补多少货，市场就消化多少，不少消费者早早下单、持续催货，就连远在纽约的经销商，也出现断货。

为赶上这波订单，修文食品已经加急排产，净化车间里，卤制、冷却、包装一气呵成，冷链车装满即走，全力保障全国订单供应。

藤桥食品的数据同样亮眼：11月2日品牌的抖音、淘宝达人直播销量，较前一周同日增长了两倍。

热度也蔓延到了零售终端。记者走访市区商超、农贸市场发现，鸭舌近期走货明显加快，不少门店短暂缺货。在现代菜篮子大南门农贸市场，鸭舌的宣传标语摆在显眼处。摊主黄老板说，最近出货明显加快，单日能卖两百斤，以往客源以酒店大宗采购为主，如今摊位前多了不少年轻面孔的散客。

多位从业者坦言，这波突如其来的流量，是温州鸭舌全行业的红利。

温州鸭舌 一道产业“硬菜”

温州鸭舌能一炮走红，背后是深厚的饮食文脉与扎实的产业根基。

温州方言里，“舌”读音近似“亏”，讲究讨彩头的当地人便将鸭舌唤作“鸭赚”，寄托招财进宝的期许。有了这层吉祥寓意，鸭舌不再只是一味卤味，更成了宴席上的标志性冷盘。逢年过节、喜宴欢聚，温州人的餐桌上常有一盘，慢慢形成“无舌不成席”的民间习俗。

业内流传一种说法：十根鸭舌，四根出自温州。温州鸭舌占据了国内四成以上市场份额，在温州，鸭舌早已不是地方小吃，而是一道产业“硬菜”。据不完全统计，仅瓯海一区，鸭舌相关产业年产值便突破4.5亿元。

鸭舌龙头企业里，修文食品年产值早早迈过亿元关口，成为该类目里的隐形冠军；藤桥食品同样表现不俗，一年卖出超2亿根鸭舌，连续多年稳居线上渠道销量前列。而初旭食品近年线上销量增长势头强劲，2026年初连续两个月蝉联天猫生鸭舌类目销量第一，线上销售额同比增长40%。从温州出发，以修文、藤桥、初旭等为代表的一批本土企业，正把小小鸭舌卖向全国、送进更多消费者的购物车。

鸭舌单价偏高，属于小众卤味零食，藤桥食品市场部负责人潘一杰表示，这次综艺带火了鸭舌，让更多年轻人认识温州鸭舌、看见温州，这不只是短期销量上涨，更是一次难得的破圈机会。

泼天流量 热度怎么接住

“流量来得猛，接得住才算数。”温州小吃协会会长郑光雨说。眼下温州正全力申创“世界美食之都”，鸭舌是这座城市辨识度最高的小吃之一，此番全网刷屏，无疑为申创工作添了一把旺火。

在他看来，要稳稳接住这波热度，需要政府、企业双向发力、协同推进。企业要夯实流量承接能力，营销策划、产能调配、冷链物流等环节环环相扣，一个都不能松。

而最核心的落脚点，还是产品本身。郑光雨提出，温州本土食品企业要面向年轻群体，打磨适配他们喜好的产品形态：更小份的包装、更清淡适口的口味、适配社交分享的消费场景，“要让消费者尝过第一口之后，愿意再来复购。”流量能否沉淀为长久留量，从来不取决于热搜能停留多久，而在于货架上有没有让人愿意反复买单的好产品。

来 源：温州日报

原标题： 一句“嗑瓜子”，温州鸭舌卖爆了 泼天流量里藏着一条成熟的特色产业链

记者 邓帆慧 通讯员 裘晓静

本文转自：温州新闻网 66wz.com