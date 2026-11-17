温州日报 2026-11-17 08:19:00

自11月11日温州首批秋假启动以来，眼下温州各地景区、文化场馆及乡村景点迎来客流高峰。从免票游览的自然山水，到市区的沉浸式研学，再到山野间的农事体验，秋假游呈现出多点开花的态势。

秋假期间，泰顺南浦溪景区云集了亲子群体。南浦溪供图

温州网讯 自11月11日温州首批秋假启动以来，眼下温州各地景区、文化场馆及乡村景点迎来客流高峰。从免票游览的自然山水，到市区的沉浸式研学，再到山野间的农事体验，秋假游呈现出多点开花的态势。

核心景区迎客流高峰。整个11月，雁荡山八大核心景区面向全国中小学生免门票，允许一名学生携带两名家长享门票五折优惠。连日来，灵峰、大龙湫、方洞的游步道上，背书包的学生和结伴出行的家庭占了多数。由于客流集中，11月14日至18日，雁荡山风景名胜区及周边部分道路实施临时交通限制措施。永嘉楠溪江石桅岩、苍坡古村同样对学生免首道门票，竹筏码头上，玻璃钢材质的新式竹筏一趟趟下水，排队上筏的家庭占了大半，龙湾潭的39.9元二次消费套票成了不少家庭“加购”的选择。秋假期间，楠溪江景区也同步加强了沿线和主要节点的交通疏导，保障自驾车流有序通行。文成刘伯温故里·百丈漈推出“1+2”免首道门票政策，瀑布前的观景平台上举着手机拍照的学生面孔几乎占了一半，不少亲子家庭换上古装组团旅拍，体验江湖豪迈。

市区研学与文博场馆热度不减。江心屿“秋假放风大会”从11月11日持续到18日，网红科学实验秀的干冰火焰、空气大炮桶、奇妙化学反应轮番登场，点燃孩子们的好奇心，还有秋假非遗手作研学、舞台三秀、巨型木偶狂欢等项目。温州博物馆的“先生的客厅·温州老城区名人纪念馆闯关记”，以朱自清在温州的真实交往为引，串联朱自清旧居、郑振铎纪念馆、夏鼐故居、马孟容马公愚艺术馆四大场馆，累计吸引千余名大小朋友和研学团队参与。朔门古港的半日营搭乘OK巴士串联核心点位，孩子们跟着导师近距离观察沉船遗迹与瓯窑青瓷，让“海上丝绸之路”从课本里的名词，变成了眼前真实可感的场景。

新场景多点开花。苍南霞关老街在11月13日至14日迎来大批游客，陈协顺米行、张记酒行、同益渔获行等十大商号依次“开张”，整条街变成“商埠大富翁”棋盘，游客领锦囊、持银票、走商号、集印章、抽盲盒，安定广场的丰物市集把紫菜虾皮、四季柚、特色稻米嵌进闯关游戏，玩法多多。文成百丈漈镇石庄村推出“江湖秋日·科考之路”主题活动，孩子们身着传统服饰体验活字印刷、射箭、NPC对诗、太祖南拳，再到田间挖番薯、捞鱼、手工编织，武侠科考IP把古村街巷变成了实景RPG闯关现场。三垟湿地“有时青年生活季”在11月13日至15日集合创意市集、游园会与手作体验，“有时集”汇聚30多个特色摊位，猫咪寿司DIY、咖啡渣香牌、深秋串珠等体验精准切中年轻人的动手乐趣。温州原野春天艺术园区的“万物可野”秋假派对市集也在周末两天吸引了众多市民打卡，手作器物、艺术作品与生活好物沿园区铺开，让亲子家庭享受松弛假期。

来 源：温州日报

原标题： 我市各地迎来秋假出游高峰

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com