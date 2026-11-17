温州日报 2026-11-17 08:03:00

11月16日23时，GJ8575航班从温州龙湾国际机场起飞，标志着温州至胡志明市直飞航线正式通航。这是温州机场全新开辟的越南航线航点，也是我市首条国际夜航正班航线、首条通往胡志明市的定期客运航线。

温州网讯 11月16日23时，GJ8575航班从温州龙湾国际机场起飞，标志着温州至胡志明市直飞航线正式通航。这是温州机场全新开辟的越南航线航点，也是我市首条国际夜航正班航线、首条通往胡志明市的定期客运航线。

至此，温州机场通航城市增至189个，进一步完善区域国际航线布局，拓宽对外空中通道，持续提升区域性航空枢纽辐射能级。

航班信息

该航线由长龙航空执飞，每两周三班，往返航班时刻均为当地时间。

GJ8575温州飞往胡志明市23:00起飞，次日01:55抵达；返程GJ8576胡志明市返回温州02:55起飞，07:40抵达。

单程飞行时长约4小时，具体航班信息以实际执行为准。

作为全新开通的国际夜航航线，航班采用夜间出发、清晨返程的时刻模式，旅客夜间登机休息、凌晨抵达目的地，返程清晨即可落地温州，省时省心，无需额外耗费住宿时间，较好地适配旅游、商务出行需求。同时，常态化夜航的落地运行，进一步盘活了机场夜间航空保障运力，实现了机场昼夜航线资源高效利用，助力机场持续优化航线网络布局、夯实对外开放枢纽基础。

航线开通当晚，市相关领导、口岸联检单位、长龙航空、温州机场、文旅旅行社及媒体代表到场，共同见证新航线启航。现场开展温越文旅打卡互动、首航纪念礼及定制文创派送等活动，营造浓厚首航氛围，提升旅客首航体验。

温州机场相关负责人表示，越南是温州重要经贸伙伴，胡志明市作为越南经济中心，集聚大批温籍侨商，也是浙南游客赴东南亚旅游的热门目的地。温州至胡志明市航线，与既有东盟航线形成联动互补，进一步丰富浙南、闽北地区跨境出行选择。新航线打通温州至越南南部便捷高效的空中通道，将有力促进两地人员互通、文旅相融、资源共享、产业联动，助力温州深度融入对外开放格局，深化跨境经贸合作，不断拓展城市国际化发展空间。

来 源：温州日报

原标题： 温州直飞胡志明市，航线开通！

记者 张晨 通讯员 刘亦舒

本文转自：温州新闻网 66wz.com