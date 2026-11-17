温州日报 2026-11-17 07:51:39

近日，“健康温州”建设十年成绩单公布：温州市人均预期寿命达到82.29岁，高出全国平均3.04岁；居民健康素养水平达43.73%，高出全国平均10.04个百分点；“健康温州2030”行动纲要的23项指标中，已有19项提前达到目标值。

温州网讯 从“有医可看”到“就医友好”，一座城市的医疗服务如何完成跨越？近日，“健康温州”建设十年成绩单公布：温州市人均预期寿命达到82.29岁，高出全国平均3.04岁；居民健康素养水平达43.73%，高出全国平均10.04个百分点；“健康温州2030”行动纲要的23项指标中，已有19项提前达到目标值。

这些数据不止停留在纸面，而是无数温州家庭可以触摸到的日常——挂号不再难、看病少跑腿、慢病有人管。这正是“友好”的分量所在。

一条服务链

托住“生命全周期”

从“小的怎么养”到“老的怎么管”再到“末端的怎么护”，这些不仅考验着医疗技术水平，更考验着一座城市如何构建“生命全周期”的健康服务链。

当前，全市积极推进早孕关爱行动。全市68家医疗机构开设早孕门诊，把“小”的健康管理提前到孕育之初。产科、妇科、检验、营养等科室集中设置，实现挂号、检查、缴费、咨询“一站式服务”。对拟生育、早孕异常、拟人工流产人群，提供差异化、个性化的咨询指导，提升服务的人文温度。

温州人生孩子爱找“老三医”。在温州市人民医院（温州市妇幼保健院），“生育友好医院”“儿童友好医院”理念正在成为现实。超声、采血、母胎监护均嵌入产科全孕期门诊区域，孕产妇不用在几个楼层之间来回跑；除全国首个5A级智慧母婴友好病房外，“音乐星空产房”还支持家属全程陪伴产妇生产。孩子出生后，听力筛查、精准诊断、早期干预形成一站式服务，复筛亦有跟踪提醒。诊室之外，儿童“五健”促进中心提供体重、视力、心理、骨骼、口腔等方面的多病同防共管服务。

城市的“生命关怀网”服务怎么样？老人最有发言权。温州是全国唯一的老年健康重点联系城市。二级以上综合性公立医院全部设置老年医学科；在有条件的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）布设记忆门诊和多重用药联合门诊。一位老人常同时服用多种药物，以往少有专门的门诊和医疗团队为老人进行用药指导，如今有医生逐一梳理。温州市人民医院整合院内资源成立老年医学整合医疗中心，将认知筛查与多病共管纳入同一诊区。

温州市中心医院安宁疗护病房芳香治疗室

生命即将到终点，怎么走更安宁，人们也逐渐有了选择。2021年，温州市中心医院安宁疗护病区初设10张床位，如今该病区20张床位“一床难求”，在这里，疾病终末期患者能在最后的日子里减轻病痛。目前，我市所有县（市、区）均已建成县级安宁疗护中心，全市有155家医疗卫生机构可提供安宁疗护服务，打通了生命关怀的“最后一公里”。

随着社会观念的转变和对安宁疗护理念的逐步接受，“善终有选择、照护有温度”正逐步走入患者和家属的心里。

一道防线

守住“防未病关口”

急救的黄金时间为4分钟，至关重要。目前，温州已将120救护车平均抵达时长压缩至9分钟以内；而在救护车抵达之前，重任便落在了身边人肩上——全市公共场所配置自动体外除颤器4580台，每10万人约45台，“热心人”只需听着设备提示即可操作。设备布局密度的提升改变的不只是数字，更是鼓励公众敢于出手的底气。

比急救更早一步的，是把防线推到疾病发生之前。传染病智能监测预警前置软件嵌入医院信息系统（HIS），在医生开具流感、结核相关检查时，系统同步抓取数据，实现从“被动预警”到“主动监测”；可及时发现学校聚集性疫情苗头信号，实现早期精准防控。流感疫苗免费接种今年扩面至“一老一小”：60岁以上老人、义务教育阶段学生全部免费，全市已接种45万余剂。13周岁女孩免费接种二价HPV疫苗从去年11月开始实行，今年接种3.9万人、接种率达67.51%。

温州市体育运动医院

急救和防疫，争的是分秒；运动损伤恢复，争的是年月。6月30日，温州市体育运动医院正式启用，挂靠温州市中西医结合医院，专区占用6个楼层、设置170张运动损伤专病床位，从急诊急救到科学运动指导逐层布局。启用当日，该院即开出全市首张运动营养联合处方：一位38岁患者因跑步减肥伤及膝盖，医生经体测后为其生成方案——小腿力量偏弱，建议提踵与俄罗斯转体训练；有氧快步走，心率控制在125至133次/分；后附早中晚三份食谱。

运动处方并非只开给运动损伤者，高血压、糖尿病患者可作辅助干预，超重人群可减重而不伤关节，中老年人可用于防跌倒。医院还与华为终端打通院内诊疗与院外可穿戴设备数据，对疑似房颤、心脏早搏等情况，系统将予以预警。

慢病管理的终点，是生活方式的改变。一张处方、一块屏幕，将“管”从诊室延伸至餐桌与跑道。

一套机制

把健康写进城市发展

健康既关乎个人，也融入城市治理。

初到乐清市人民医院减重门诊的吴先生，身高1.8米，体重一度超过100公斤，并伴有重度脂肪肝、代谢综合征；今年5月复诊时，他已身形利落。

一个门诊折射出全市的行动。温州已将体重管理作为健康温州行动的重要组成部分，体重管理从个人私事变成政府公事。2024年起，市卫健委联合多部门启动“体重管理年”三年行动，12个县（市、区）实现“一县一品”；全市建成体重管理门诊62家，落实首诊测量身高、体重、腰围制度；市健康体重管理指导中心、临床技术指导中心分设于市中西医结合医院和温州医科大学附属第二医院。2025年，全市体重门诊接诊8.7万人次。

同样，一座城市的健康要靠制度管。温州的做法是健康影响评价：“三角三库”工作机制成为全国典型经验，眼下正推动出台《温州市健康影响评估条例》。一处体育空间如何建设、一处隐患如何排除，都须先通过“健康友好”评估。

公共卫生的底座也在同步加固：省级区域公共卫生实验室落地；浙南公共卫生紧急医疗救援基地“平急两用”，应急时可于3至4小时内切换为独立传染病医院。

一座城市的健康底色，终究要落在每个普通人身上——当老人能体面地走完最后一程，当婴儿从出生就被温柔以待，当每一位市民的健康需求都被认真对待，“健康温州”就是市民最安心的家园。

来 源：温州日报

原标题： 十年，把“友好”落入细节

——温州医疗服务如何从“便捷可及”迈向“优质友好”？

记者 张琳 通讯员 林碎玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com