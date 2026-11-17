温州晚报 2026-11-17 09:40:20

11月14日上午，温州市洞头区大门镇市民中心广场，一曲《平凡的爱》在晨风中回荡。以“兰草馨香 德润百岛·十载星雨守一诺 满城接力兰小草”为主题的“兰小草”爱心宣传日十周年活动在此举行。温州市中级人民法院将“兰小草”爱心旗帜交至温州市人民检察院手中，善意接力正式迈入第十一个年头。

水心亭的蛋葱饼很受欢迎

市慈善总会副会长王绍寅慰问各义工队

“兰小草”爱心旗帜交接仪式

温州网讯 11月14日上午，温州市洞头区大门镇市民中心广场，一曲《平凡的爱》在晨风中回荡。以“兰草馨香 德润百岛·十载星雨守一诺 满城接力兰小草”为主题的“兰小草”爱心宣传日十周年活动在此举行。温州市中级人民法院将“兰小草”爱心旗帜交至温州市人民检察院手中，善意接力正式迈入第十一个年头。

2002年起，洞头乡村医生王珏化名“兰小草”，许下“33年每年捐2万元”的“星雨心愿”，隐善15年，直至2017年离世。如今，这个化名早已超越个人符号，成为温州家喻户晓的精神地标。

十载守诺：从一个人的隐善 到一座城的奔赴

十年前，人们送别匿名行善的“兰小草”；十年后，这份无人知晓真名的善意，早已在百岛洞头生根发芽，蔓延成整座城市的行动自觉。

洞头区人大常委会副主任陈后春介绍，十年来，“兰小草”爱心宣传日从城区办到偏远海岛，兰小草道德馆开设十周年专题展厅，“数字兰小草”小程序让匿名捐赠、志愿报名触手可及，温州40支义工服务队常年奔波在海岛街巷，把服务送到老人家门口、送到群众最需要的地方。王珏当年“不富裕、不间断、不留名”的朴素善举，早已不再是一个人的独行，变成了千万温州人不约而同的奔赴。

活动现场，《十年兰小草·大爱润瓯越》三分钟短视频浓缩十年接力历程，把现场观众的记忆拉回到那些隐善的岁月。王珏之子王子震登台，一曲《人间共鸣》唱出两代人的坚守——父亲用一生守护诺言，儿子接过“星雨心愿”继续前行，让跨越生死的善意始终没有断线。

接力新程：把小善融入共同富裕的大局

“星雨心愿”跨越生死，接力棒在不同群体之间次第相传。温州市慈善总会副会长王绍寅表示，站在十周年的全新起点，温州慈善事业要把“兰小草”的精神内核融入共同富裕的大局之中。

未来的十年，温州将继续引导普通群众积小善为大善，让更多普通人不用大额付出，就能随手参与公益；深化“兰小草”品牌建设，把帮扶资源精准聚焦“一老一小”群体，把好事真正办到群众心坎上；始终坚持依法行善，以全流程公开透明守护慈善公信力，让每一份善意都能落到实处，不辜负每一份信任。

从机关单位到基层社区，从政法系统到民间义工团队，接力的队伍越来越长。温州市中级人民法院把爱心旗帜交到温州市人民检察院手中，这份交接不只是一面旗帜的传递，更是一份责任的托付，意味着“兰小草”的精神将在更多岗位上落地生根，变成公职人员日常工作里的行动自觉。

烟火里的善意：公益集市开出最暖的文明模样

活动现场的另一边，公益嘉年华慈善集市早已热闹开市。27家爱心团队带来40个摊位，温州本土特色小吃的香气飘满整个广场，书法义写、手工点心制作、缝纫机缝补衣物、免费理发等便民服务一应俱全，不少摊位前排起了长队。

义工陈阿姨手里的剪刀一刻没停，她说“岛上老人出门不方便，我们早点来，就能多帮几位老人剪完头发”。大门镇居民王老伯提着刚买的灯盏糕笑得合不拢嘴：“在家门口就能吃上热乎小吃，还能免费补衣服，这样的活动真的太贴心。”带着孩子来参加活动的陈女士说：“兰小草的故事我们从小听到大，今天特意带孩子来现场感受，就是想让他知道，做好事不图名，也能温暖很多人。”

没有华丽的排场，没有空泛的口号，这场开在海岛广场上的公益集市，把“兰小草”善举落到了烟火气里。小吃的热气、剪刀的咔嚓声、笔尖划过宣纸的沙沙声，就是最生动的文明注脚。

从一个人隐名行善，到一座城满城接力。十年来，“兰小草”从洞头海岛出发，从一株独自芬芳的小草，长成了温州精神文明的一片茂密森林。温州把每年11月17日设为“兰小草”爱心宣传日，逐年接力传递善意，把当年的隐善之诺，做成了千万人参与的日常之事。碧草之芬，幽兰之馨，十年后的今天，千万温州人正用自己最朴素的方式，续写着那份跨越时间的“星雨心愿”。

此次活动由市委宣传部、市民政局、慈善总会指导，洞头区委宣传部、洞头区精神文明建设指导中心、洞头区民政局、洞头区慈善总会主办，市慈善总会义工分会、温州晚报雪君工作室、洞头区大门镇承办。

参加“兰小草”爱心宣传日十周年活动爱心团队名单（排名不分先后）

红日亭、三乐亭、复兴亭、旭日亭、陡门亭、白鹿亭、水心亭、东日亭、弘孝亭、 雷锋亭、市慈善总会松台街道庆年坊爱心驿站、市慈善总会珠冠亭义工队、市慈善总会足迹义工队、市慈善总会厨师义工队、市慈善总会仁爱义工队、市慈善总会老卫协医疗义工队、市慈善总会健身义工队、市慈善总会萤火虫义工队、市慈善总会慈善书画会义工队、乐慈义工队、中途义工社区矫正志愿服务队、大门镇方圆社会工作服务中心、温州猎豹救援中心、温州国际经济技术合作有限公司、一点爱公益社、洞头区慈善总会义工分会、洞头区微动力志愿者服务队

来 源：温州晚报

原标题： “兰小草”十载接力：一城微光汇成星河

记者 余婷婷/文 余日迁/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com