潮新闻 2026-11-18 08:35:42

11月17日下午，坐落于洞头小门岛的浙能温州LNG接收站机器轰鸣，LNG船舶靠泊后正在加紧卸料，中控室里，工作人员24小时轮班值守，全程统一监控，确保首票6万吨保税LNG顺利入库。

11月17日下午，坐落于洞头小门岛的浙能温州LNG接收站机器轰鸣，LNG船舶靠泊后正在加紧卸料，中控室里，工作人员24小时轮班值守，全程统一监控，确保首票6万吨保税LNG顺利入库。

作为国家发改委天然气基础设施互联互通重点工程、浙江省“千项万亿”重大工程项目，浙能温州LNG接收站拥有浙南地区规模最大、泊位等级最高的LNG专用码头，可接纳全球最大的26.6万立方米LNG船舶靠泊。本月初，浙南首个液体能源公用型保税仓库在这里投用，作为浙南重要的清洁能源枢纽，该接收站正全力投入四季度能源保供，为区域工业生产和民生用气筑牢保障屏障。

“温州LNG接收站在浙南地区属于天然气管网末端，定位是重点保供浙南天然气，也可以辐射福建、江西、安徽等周边省份。”浙江浙能温州液化天然气有限公司副总经理高辉表示，接收站极大提升了浙南地区的天然气保供能力，有效解决了浙南天然气产业发展不平衡、供应不充分的问题。

进入四季度，气温逐步走低，民生与工业用气需求同步攀升。接收站针对今年国际供应偏紧等情况，结合历年迎峰度冬预案，第一时间制定2026年迎峰度冬安全保供工作方案，优化生产调度，细化接卸计划，强化设备巡检，抢抓窗口期提升周转效率，以满负荷姿态迎峰度冬。

“本月16日，我们迎来首票6万吨的保税LNG。如有保供需要，也可作为迎峰度冬的储备气源，以最大能力保障迎峰度冬期间天然气供应。”高辉介绍，本月初，依托接收站建设运营的浙南首个液体能源公用型保税仓库通过验收、投入使用，此次首票保税LNG的顺利入库，意味着借助保税政策优势，LNG在这里实现更灵活的仓储调配，既可以快速转化为应急保供气源，为四季度保供再添砝码，也助力温州打造更具竞争力的区域能源开放枢纽，为金丽温开放大通道提升能源领域开放平台能级提供新支撑。

来 源：潮新闻

原标题： 首票保税LNG入库 浙能温州LNG接收站筑牢能源保供“压舱石”

记者 汪子芳 通讯员 何琰 陈炯 谢晨滢 图片由洞头区融媒体中心提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com