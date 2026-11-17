2026温州马拉松路线出炉
温州体育 2026-11-17 09:45:08
2026锐力体育温州马拉松，11月22日鸣枪开赛，比赛路线正式公布！
2026锐力体育温州马拉松，11月22日鸣枪开赛，比赛路线正式公布！
（一）马拉松（42.195km）：
世纪广场（起点）→市府路逆行（左转）→车站大道逆行（左转）→温州大道（右转）→三友路→折返→三友路（右转）→温州大道（右转）→汤家桥路（左转）→金屿路（左转）→三垟大道（右转）→温州大道（折返）→温州大道（右转）→上江路→蒲中路 （右转）→会展路(折返)→会展路（靠右顺行）→会展路（右转）→新田路（右转）→瓯江路（折返）→瓯江路→安澜码头（折返）→瓯江路（右转）→华光路（左转）→江滨东路→会展路→会展中心南门（终点）
（二）半程马拉松（21.0975km）：
世纪广场（起点）→市府路逆行（左转）→车站大道逆行（左转）→温州大道（右转） →三友路（折返）→三友路（右转 →温州大道（右转） →汤家桥路 （左转）→金屿路（左转）→三垟大道（右转）→温州大道（折返）→温州大道（右转）→上江路→蒲中路（右转）→会展路(折返)→会展路（靠右顺行）→会展路（右转） →新田路 （左转）→瓯江路逆行（左转）→华光路（左转）→江滨东路→会展路→会展中心南门（终点）
（三）根据路线实际情况，饮水、饮料、能量补给站点位做以下调整，具体如下：
来 源：温州体育
原标题： 2026温州马拉松路线出炉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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