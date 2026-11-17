中国新闻网 2026-11-17 08:13:00

为破解3岁以下婴幼儿照护服务短板，温州市从机制、空间、服务三方面系统发力，构建覆盖2岁至6岁全周期普惠学前教育服务链条。数据显示，温州全市870所幼儿园开设托班，托幼一体化幼儿园占比达77.26%，占全社会托育机构总数的85%，实际在托幼儿10223名，成功入选全国首批婴幼儿照护服务示范城市。

“加油！加油！”伴随着一声声稚嫩的呐喊，浙江省温州市第五幼儿园的操场上，机器狗正和小朋友互动。

与此同时，温州市永嘉县机关幼儿园的托班宝宝刚午觉睡醒，正大口吃着保育员精心准备的蝴蝶面。类似这些场景，在温州各幼儿园中并不少见。

为破解3岁以下婴幼儿照护服务短板，温州市从机制、空间、服务三方面系统发力，构建覆盖2岁至6岁全周期普惠学前教育服务链条。

数据显示，温州全市870所幼儿园开设托班，托幼一体化幼儿园占比达77.26%，占全社会托育机构总数的85%，实际在托幼儿10223名，成功入选全国首批婴幼儿照护服务示范城市。

从机制破题到空间再造，从弹性服务到专业赋能，温州正把“幼有优托”从愿景一步步做成可触可感的日常。

11月12日，小朋友正在与机器狗赛跑。孙琳茹 摄

空间之变：从“够用就好”到“如家般适宜”

在温州市第十八幼儿园的走廊上，一顶顶温馨的三角帐篷被支起，这是专为托班幼儿设置的情绪安抚区。

“托班幼儿的身心节律与小班孩子截然不同，空间是第一道门槛。”温州市鹿城区教育局学前教育科副科长张盈介绍道。

为此，温州将“适托化”作为硬标准，要求人均面积不低于3平方米，统一实施软包、圆角、防滑等安全改造，并按功能划分安抚区、感统区、阅读区。

在温州市第三幼儿园大自然园区，改造后的教室地面铺设软垫和地毯，小床高度降至35厘米以下，“环境主动‘拥抱’孩子”成为设计原则。

而在温州市龙湾区，当地更是落地“一核五带十板块”布局，实现10个街道“15分钟托育服务圈”全覆盖。

服务之变：从“一个样”到“按需定制”

托育需求因人而异，双职工家庭需要全日托，全职妈妈希望有亲子半日班，部分家长还需要周末喘息时间。

针对统一服务难以适配多元需求的问题，温州把选择权交给家庭，推行分层分类弹性托育，推出全日托、半日托、计时应急托、周末早教托等，满足不同群体入托需求。该市还创新渐进式入托服务，通过入托前一年免费亲子课、前一个月家园共育指导、入园初期分段陪读，实行“三阶段”软衔接入托机制。

在温州永嘉，一场关于“吃”的精细化改革同样指向“因人适配”，传统的统一食谱被“小锅菜”取代。

11月12日，小朋友正在吃饭。孙琳茹 摄

永嘉县机关幼儿园园长侯雪珍介绍，园所联合医育团队对40种本土食材进行营养检测，按普通、过敏、体弱、超重四类体质和二十四节气编排食谱；肉类剁末、蔬菜切细、主食软烂，加工粒度随月龄递进。“‘一人一档’膳食健康档案让过敏儿有替代餐、体弱儿有营养干预，这一模式也成了山区普惠托育的辨识度样本。”

照护之变：从“看住”到“读懂”

托育的质量，最终落在每一双与孩子对视的眼睛里。温州对托班教师实行“双证”上岗要求，即教师资格证与保育师证，全市“双证”率达93%；配备市级托育指导师34名，跨区域联盟指导与沉浸式研修覆盖在岗托班教师100%。

此外，温州全市248所托幼一体化幼儿园配置健康指导员或健康副园长，医生定期入园开展发育监测与保健服务。

11月12日，小朋友正在与教师互动。孙琳茹 摄

在专业队伍之外，数字化为精细照护提供后台支撑。温州依托学前“三朵云”与托育“安心托”双智慧平台协同运作，搭建托幼一体化管理模块，同步实现幼儿动态监测、健康数据实时归集与安全预警联动。

从幼儿园向下延伸办托，到15分钟托育服务圈铺展，再到弹性入托、医育融合和数字平台协同，温州托幼一体化改革正把“幼有优托”从政策目标一步步做成年轻家庭可感可及的日常，也为同类城市破解“带娃难”提供了可复制的实践样本。

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江教育观察：温州托幼一体化如何让“小小孩”被看见？

记者 孙琳茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com