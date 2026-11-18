温州晚报 2026-11-18 09:58:00

11月中下旬，温州各地“红美人”柑橘陆续进入最佳采摘期，这份采摘地图请收好。

温州网讯 11月中下旬，温州各地“红美人”柑橘陆续进入最佳采摘期。今年天气干燥、光照充足，多个产区的红美人糖度优越，入口是标志性的“果冻感”。温州各地果园已相继开园，这份采摘地图请收好。

泰顺县百丈镇的海盛种植专业合作社的红美人果形匀称，色泽鲜亮，顺手摘下一个，剥开薄薄的皮，橙红饱满的果肉露出来，汁水几乎要滴下来。果实于今年11月11日开摘，比往年提前了近十天，果园里的果树已种植8年，预计产量4万至5万斤。果园采用大棚避雨栽培和有机水肥管理，红美人的糖分累积要比往年高出1至2个百分点，小果、中果含糖量都达到了13%至14%，皮薄无核、汁水丰盈。

文成县黄坦镇的仙果庄园中，黄澄澄、金灿灿的红美人挂满枝头。庄园大棚红美人采摘价15元/斤，室外果5至8元/斤，品种以爱媛28号为主，糖度在15度以上，采摘期可延续至11月底。园区同时有8个柑橘品种可供采摘，赣南脐橙每斤3至5元、糖橘每斤5元左右，瓯柑预计在这个月底上市，春香等品种也将陆续成熟，适合想一次尝遍多个品种的家庭。

苍南是温州红美人种植大县，全县种植面积超2000亩，产量超600吨。灵溪镇恩欣家庭农场种有红美人80多亩，小玉苍红美人采摘基地近60亩红美人正值采摘旺季，藻溪镇富溪村加针坑红美人200多亩。上述苍南各果园大多提供电话预约，采摘价每斤在10元左右，出发前建议先联系确认当日开放情况。

再来看平阳。万源家庭农场坐落于平阳县麻步镇兴民村，流转山地总面积166亩，农场以精品柑橘为主导，搭配特色水果与生态种养，主打红美人柑橘、温州瓯柑、埃及甜橙等品种，是平阳知名的山地精品柑橘农场、浙江省首批省级共富家庭农场典型。平阳县志业家庭农场坐落于万全镇孙楼村，农场挂上了“县级示范家庭农场”的牌子，30亩红美人柑橘成为其最具辨识度的招牌。梅溪诚诺家庭农场、水头南一优品农业合作社、桔缘家庭农场等也均已开放，部分果园免门票入园品尝，带走按斤计价。

永嘉灵运仙境果园中红美人与春香金柚自然挂果成熟，果树高度适中，小朋友可轻松采摘，并走进田园认识果树，感受秋收乐趣；瑞安南南家庭农场红美人成熟，农场内还配套露营、卡丁车、萌宠等亲子项目，适合周末“采摘+遛娃”一站式安排；瓯海泽雅镇的温州市丰伟瓯柑果业开发种植场，150亩红美人与瓯柑的“混血儿”——瓯美人已成熟挂果；龙港高龙社区的华劲农场首批红美人糖度也已达到13度。

需要提醒的是，红美人果皮极薄，采摘时建议用果园提供的剪刀平剪果柄，轻拿轻放，避免指甲掐伤果皮；大棚果和室外果价格差异较大，多数果园按斤计价、少量收取门票，出发前最好电话确认当日价格和剩余果量。

红美人最佳风味期集中在11月中下旬至12月，想尝“树上熟”的市民不妨抓紧安排。一颗小红果，正成为温州冬日乡村游里最甜的那一站。

来 源：温州晚报

原标题： “超标”甜度 温州红美人采摘地图出炉 一口爆汁的“果冻橙”等你来摘

记者 张嫣彬 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com