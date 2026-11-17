温州晚报 2026-11-17 09:45:13

11月16日上午，瓯海区娄桥街道娄桥社区，年过花甲的退休语文老师周秀娟，带着一群奶奶，捧起小学课本，帮她们圆迟到半生的读书梦。娄桥街道娄桥社区党委书记黄笑笑介绍，识字班的源头，可以追溯到早年本地文化礼堂开设的老年学习班，受片区拆迁搬迁影响，老年学习班被迫停办。后来安置小区建成，不少居民向社区提议，希望重新开办识字课堂。

温州网讯 11月16日上午，瓯海区娄桥街道娄桥社区，年过花甲的退休语文老师周秀娟，带着一群奶奶，捧起小学课本，帮她们圆迟到半生的读书梦，她们中年纪最大的已经80岁了。

带着小学课本

全班“奶奶学员”

当天上午9时许，位于跃龙娄庭小区的娄桥社区学堂内，老年识字班准时开课。

记者看到，黑板上工整书写着二十多个词组。“这个念甲，jiǎ第三声，菜市场买的甲鱼，还有我们现在学的词组‘甲骨文’，用的都是这个甲。”讲解每个生字，周秀娟先说一遍普通话，再复述一遍温州话，照顾听不懂普通话的长辈。字音、字形、组词、释义一一讲透，组词优先选用日常生活常见事物，方便老人们加深记忆。

现场共有18名学员，年龄最小56岁，最大已有80岁，全部是女性。周秀娟介绍，前后累计有五六十位老人参与过识字班学习，能够坚持常态化上课的有二三十人。恰逢秋假，不少老人要在家帮子女照看孙辈，因此请假缺席。

课堂上老人们专注力十足。一位70多岁的奶奶戴着老花镜，费力写完“甲骨文”三个字，对照周秀娟公布的答案确认全部写对，脸上立刻露出灿烂的笑容。

她原本希望学好文化，可以陪着孙子完成作业，可当自己参加学习才明白，读书要趁年少。岁数大了，不少知识点学完容易遗忘，过后还要孙子帮忙辅导巩固。但她的子女十分支持，认为孩子陪着老人读写，远比成天刷手机有意义。

每位老人的桌前，都摆放一本人教版二年级下册语文课本和写字本。这些书本大多是周秀娟向昔日同事、往届学生搜集而来，免费分发给学员，“老人们生活节俭，识字班全程不收任何费用，我就想办法帮大家解决学习用品。”

今年62岁的周秀娟，是娄桥二小退休语文教师，至今退休已有六年。告别讲台后，作为曾经的教学骨干，她心中依旧放不下教书育人的热忱。此前，她就在其他社区参与公益扫盲教学。

想要摆脱文盲

只有一心学识字

班里绝大多数学员，年纪比周秀娟大。这里没有考试升学的压力，只有一心学识字。下课之后，老人们会把写完的作业拍成照片，通过微信发给周秀娟请教读音和写法。有位70多岁的学员，在家写完作业心里拿不准，还专程跑到周秀娟家中，请老师帮忙检查。

教学过程中，周秀娟尝试过多种教学模式，几番对比筛选，最终确定使用人教版小学教材。但这套教材配套的课后习题，对老年学员来说难度过高，并不适配。于是，她设计A4规格的课后练习卷，手写题目再到社区打印，收齐作业后逐份批改、划分星级给予鼓励。

为激励学员坚持学习，她有时会自制咸菜饼分给大家。她还计划年末评选优秀学员，颁发奖状，让奶奶们带回家，和孙辈的奖状一同张贴。

65岁的徐阿姨，是班上的尖子生。翻开她的笔记本，字迹算不上俊秀，但页面满满当当，书写工整。“常常学十个字，转头就忘掉九个”，即便如此，她始终没有中断学习，日积月累，认识的汉字越来越多。

年少时家庭条件有限，徐阿姨在家务农，后来跟着丈夫经营瓷砖生意。不识字带来的窘迫，她感受得十分真切。客户订货，她不会填写单据，只能死记硬背瓷砖外包装上的字样；被别人调侃愚笨，她无力辩驳；普通话说得不标准，女儿都担心外孙跟着学上口音。等到子女成家立业，身上生活重担卸下，她迫切想要弥补年少缺失的教育，摆脱文盲的标签，同时练好普通话。

学习热情很高

还会开其他课程

80岁的戴阿姨，是识字班里年龄最大的学员。写字本姓名一栏，“戴”字只完成一半。戴阿姨幼年母亲早逝，作为家中大姐，她被迫放弃读书，扛起照顾五个弟弟妹妹的重担。

因缺少文化，外出务工只能干最苦最累的活，怕看不懂路牌坐错车辆连独自出远门都不敢。亲身吃过不识字的苦头，戴阿姨格外看重子女教育，咬牙把三个子女都送进大学。如今孙辈已经长大，不再需要她照料，她终于可以为自己学习，心中的目标，是能够看懂电视字幕。在作业本上，她慢慢分清“甜”和“天”，一个个简单汉字，点亮了晚年生活。

目前，这个老年识字班教学进度已到二年级下册。

娄桥街道娄桥社区党委书记黄笑笑介绍，识字班的源头，可以追溯到早年本地文化礼堂开设的老年学习班，受片区拆迁搬迁影响，老年学习班被迫停办。后来安置小区建成，包括周秀娟在内的大批老居民回迁，不少居民向社区提议，希望重新开办识字课堂。

社区积极动员周秀娟夫妇参与基层公益服务，他俩成为“社区达人”。丈夫热心投身伏茶、腊八粥、芥菜饭等惠民公益活动；周秀娟加入娄桥社区学校娄桥社区分校，负责老年识字班。

她说，这个识字班，由政府提供普惠教学补贴，一期有12节课，寒暑假会中断，“老人们学习热情很高，都不想停课，也怕一停就把学的字全忘了。周秀娟老师主动提出加课，每年免费给老人们多上十多节课，把课程延续起来，基本保证每周一节，每节一个半小时。”

这个识字班还孕育出小型舞蹈社团，学员自主编排节目，登上社区中秋晚会的舞台。下一步，社区计划新开智能手机教学课程，同步融入防诈骗科普，帮助老年人更好融入数字社会。

来 源：温州晚报

原标题： 上课了！学员都是奶奶 瓯海娄桥社区为老人开识字班圆读书梦

记者 叶雄伟 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com