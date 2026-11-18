瓯海这条公路美翻！错过再等一年！
瓯海发布 2026-11-18 09:39:30
连日来，瓯海泽雅红杉公路陈北线进入年度最佳观赏期。这条全长约20公里的“温州最美红杉公路”两侧，30余年树龄的水杉层林尽染，赤橙黄绿交织如油画。
泽雅红杉公路
连日来，瓯海泽雅红杉公路陈北线进入年度最佳观赏期。这条全长约20公里的“温州最美红杉公路”两侧，30余年树龄的水杉层林尽染，赤橙黄绿交织如油画。游客沿途打卡拍照、骑行徒步，在暖阳与红叶间感受深秋浪漫。
网红打卡地
品一杯咖啡
金秋时节
层林尽染
来 源：瓯海发布
原标题： 瓯海这条公路美翻！错过再等一年！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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