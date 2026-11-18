瓯海发布 2026-11-18 09:39:30

连日来，瓯海泽雅红杉公路陈北线进入年度最佳观赏期。这条全长约20公里的“温州最美红杉公路”两侧，30余年树龄的水杉层林尽染，赤橙黄绿交织如油画。

泽雅红杉公路 连日来，瓯海泽雅红杉公路陈北线进入年度最佳观赏期。这条全长约20公里的“温州最美红杉公路”两侧，30余年树龄的水杉层林尽染，赤橙黄绿交织如油画。游客沿途打卡拍照、骑行徒步，在暖阳与红叶间感受深秋浪漫。 网红打卡地 品一杯咖啡 金秋时节 层林尽染 来 源：瓯海发布 原标题： 瓯海这条公路美翻！错过再等一年！ 本文转自：温州新闻网 66wz.com