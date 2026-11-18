温州晚报 2026-11-18 09:58:00

500颗“咖啡豆”，怎么拼出“郭公山”？答案藏在鹿城区松台街道郭公山社区的徐衙巷。

温州网讯 500颗“咖啡豆”，怎么拼出“郭公山”？答案藏在鹿城区松台街道郭公山社区的徐衙巷。

近日，徐衙巷的一面创意墙完工，迅速成为新晋“打卡点”。墙上，由500颗“咖啡豆”拼出“郭公山”三个立体大字。凑近一看，这些“豆”其实不是豆，而是渣，由咖啡渣再生制成。

墙边的台阶，同样由咖啡渣再生材料铺就；旁边那台变电箱也换了身份，化身科普展板，从墙面到地面，咖啡渣的“二次生命”被一路铺展开来。

从文创到建材 咖啡渣的“余热”

11月17日，记者与郭公山社区党委书记周雪飞一同走进徐衙巷。在这里，咖啡渣似乎“无所不能”。

拐过巷口，那面创意墙映入眼帘。500颗“咖啡豆”拼的“郭公山”字样，颗粒在阳光下泛着褐色。它们由10公斤回收咖啡渣制成。伸手摸去，表面微微粗糙；凑近闻，还有一丝若有若无的咖啡香。

细看，“郭公山”的“山”字少了一竖。周雪飞解释，这是特意留的互动巧思。游客走上咖啡渣制成的台阶，站到墙前，身影恰好补上那一竖，“郭公山”才算完整。

一旁的树池景观也换上咖啡渣再生砖，砖面宽而平，可供人坐下歇脚。周雪飞指着旁边尚未替换的树池说，原先的木头被风雨泡得发霉发潮，换成再生砖，更耐用省心。

这些创意制作，是社区与巷子里的肯木咖啡店共同的手笔。走进咖啡店，“含咖量”更高了：门口一张小桌，桌面就是一块咖啡渣压制的板子，伸手一摸，平整里带着细密的颗粒感。桌上的烟灰缸、手机支架也都是咖啡渣做的，拿在手里轻巧结实。

咖啡店后面是文创实验室，架子上摆满“咖啡渣产物”：手工皂泛着淡淡的棕黄，咖啡渣做成冰箱贴，香薰包里填的是咖啡渣，水杯杯身掺着咖啡渣细碎的颗粒。墙上挂着温州江心屿等地标的风景画，是用咖啡渣煮水做墨画出来的，墨色温润，带着咖啡特有的暖调……

周雪飞介绍，这里原先是闲置了30多年的工厂，门口巷子常年被僵尸车占据，街坊路过都要绕道走。2024年，社区通过招商引资引入咖啡店，老厂房这才有了人气。

去年，为践行“无废”理念，社区联动辖区内咖啡店尝试咖啡渣回收利用，共同摸索“咖啡制作消费—咖啡渣归集回收—再生产品加工—展销体验—收益反哺”的完整链条。如今，闲置厂房成了“无废庭院”，咖啡渣也从垃圾变成了宝贝。

咖啡和残障人士一起“再就业”

在店长小戴老师的眼里，咖啡渣文创还有另一种温度。

小戴老师和妻子王女士做咖啡已经十几年。这家店里，除了夫妻二人，还有一群特殊伙伴：咖啡渣手工师绵绵是聋哑人，咖啡师恒恒腿有残疾，另外还有4名残障伙伴参与兼职。

“残障人士基本上待在家里，父母亲也不愿意让他们出来，他们出来也不适应。”小戴老师说，自己的初衷，是想让这群困在家里的人，多一扇走向社会的门。“我们把一些废弃的东西加工成有价值的产品，再赋能他们，让他们也有收入、有就业的机会。并且手工工作时间弹性大，坐着就能做，也更适合他们的身体条件。”

记者在店里见到绵绵时，她正在制作咖啡渣手工皂，这些产品被泉州温州商会订购，作为年会伴手礼。王女士和她交流，通过唇语沟通，基本没有障碍。“绵绵动手能力很强，学得也很快，店里做咖啡渣产品基本都能独立完成。”王女士说。

一堆咖啡渣“煮”出三种颜色

如今，店里已研发出营养土、手工皂、首饰配饰、装饰画等200款文创产品，店里承接定制伴手礼等订单超870份，累计超5万元，每月回收资源化利用咖啡渣150公斤。

这就是社区与咖啡店共同推出的“三原色计划”，以咖啡渣的循环利用为主体，用三种颜色彰显理念：红色代表党建引领，绿色代表无废环保，蓝色代表助残帮扶，底色是咖啡渣的棕黄。

王女士说，店里一天能产生1到2公斤咖啡渣，过去的处理方式就是直接丢掉。但咖啡渣很难在自然环境中直接降解，填埋还会释放甲烷等有害气体。但咖啡渣，不是真的“渣”。广东生态工程职业学院曾有研究显示，每生产100克咖啡渣产品，相当于种植1.2棵树。

咖啡渣的功能性，甚至比沙子还好。王女士举例，经碳化处理后，咖啡渣硬度高于普通河沙，保温耐热性能也更优，可替代砂石用于建材和景观砖，减少矿产开采。从“喝完就丢”到“踩在脚下继续用”，实现物尽其用。

今年5月20日，王女士夫妇围绕咖啡渣循环再利用，成立公司，“三原色”便是注册商标。

从一面墙到一条街

一条“无废产业链”要转起来，光靠情怀不够，还得有自我造血的能力。社区党委书记周雪飞介绍，街道社区党组织统筹联动社工、志愿者及文旅力量，搭建咖啡渣文创多元销售矩阵，实行线上线下双线运营。

线上借助公众号、短视频、小程序推介咖啡渣文创，配套社区公益积分兑换机制，吸引居民踊跃参与；线下党员带头学习宣讲，举办多场“咖啡渣”主题无废活动，在江心屿、社区服务中心等设置展销体验点位，将咖啡渣无废体验纳入体验带研学打卡路线，依托文旅体验引导群众开展“无废”实践。

更关键的是透明公开的收入分配制度。收益按比例分流：40%用于残疾人薪酬补贴，保障薪资高于市面同岗30%、全员缴纳社保；30%用于原料采购；20%作为社工运维经费；10%反哺社区治理。这样一来，形成自动运行的反哺机制，在坚守公益底色的同时，为“无废”实践注入稳定内生动力。

周雪飞表示，接下来围绕徐衙巷，打造“无废街区”，让“无废”从一面墙、一家店，延伸到一条街、一片区。让红色党建引领、绿色无废环保、蓝色助残帮扶，三种颜色拧成一股绳，织出社区、商户、残障人士多方协同的基层治理网。

来 源：温州晚报

原标题： 这个社区用咖啡渣“转”出一条无废产业链

500颗“咖啡渣豆”，拼出“郭公山”

记者 许雅晶 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com