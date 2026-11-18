温州都市报 2026-11-18 10:12:00

近日，位于永嘉县沙头镇岭下村的耕读小院三期工程各项施工有序推进。项目主要建设会议中心、餐饮区两大功能板块，目前两栋楼主体结构已全部完成，工程进度约为60%，预计明年3月底完成土建工程并组织竣工验收。

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温州网讯 近日，位于永嘉县沙头镇岭下村的耕读小院三期工程各项施工有序推进。项目主要建设会议中心、餐饮区两大功能板块，目前两栋楼主体结构已全部完成，工程进度约为60%，预计明年3月底完成土建工程并组织竣工验收。

在项目施工现场，塔吊长臂伸展，屋面和外立面施工同步展开。走进楼内，工人们正砌筑隔墙、敷设照明线路、安装消防管道。据了解，项目用地面积约9292平方米，1号楼主要布局会议中心和餐饮区，2号楼配套设置休息室、接待室。两栋楼已于9月21日结顶，工程于11月11日通过中间验收。

“外立面施工完成后，我们再进行景观施工。”项目现场负责人郑彩光介绍，项目规划绿地面积3377平方米，绿地率为36%。后续将开展绿化种植、景观水系及园路施工。

新建筑要融入周边老式建筑群，木作是其中一大讲究。耕读小院三期工程借鉴楠溪江传统民居样式，从屋顶到外立面多处采用木构件，并配以廊亭、水系，让新建筑与周边山水、村落风貌相协调。据介绍，仿古木作施工费用约占土建施工总投入的10%。为把传统木作的细节做到位，项目请来了十余位经验丰富的木工师傅。

据了解，耕读小院三期工程建成后，会议中心可接待200余人参会，餐饮区可同时接待约300人用餐。会议、餐饮和休息等功能可以在同一处安排，既补齐岭下村周边大型会务和宴会场所的短板，也为区域文旅发展和周边群众生活提供新的配套。

来 源：温州都市报

原标题： 把楠溪江传统民居“融”进新建筑 耕读小院三期明年3月底竣工

通讯员 陈奕娴 施佐伦

本文转自：温州新闻网 66wz.com