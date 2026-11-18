温州日报 2026-11-18 08:45:00

从鹿城区的保教质量实验区改革，到永嘉县的托幼一体化“小锅菜”模式，再到全市域织密的普惠托育网络，温州正把“以儿童发展为本”从文件里请出来，安放进每一次起跑、每一口软饭、每一段劳作里。

温州市第五幼儿园江山云起园区，孩子们与机器狗一起赛跑。学校供图

温州网讯 11月12日，温州市教育局2026年第三期“教育环温行“主题采访活动拉开帷幕。与以往循着常规采访路线不同，这一次，记者蹲在操场看机器狗赛跑，坐在农场边看孩子拔萝卜，站在托班门口看娃娃们吃“小鱼面”。

这些看似琐碎的日常，恰恰是温州学前教育正在发生的深刻变革。从鹿城区的保教质量实验区改革，到永嘉县的托幼一体化“小锅菜”模式，再到全市域织密的普惠托育网络，温州正把“以儿童发展为本”从文件里请出来，安放进每一次起跑、每一口软饭、每一段劳作里。

深耕保育实验区

重塑保教新生态

“预备——跑！”上午9点，温州市第五幼儿园江山云起园区，小一班的孩子们和机器狗在赛跑。每轮4个孩子上场，场下的小观众攥着拳头喊“加油”，一名小女生追着机器狗摔了一跤，爬起来又笑着追上去。班主任葛思扬蹲在一旁记录：“AI时代红利落到幼儿园，就是孩子愿意动、敢挑战。”“不是搞竞技，是让孩子在规则里学会商量、摔倒了自己起来。”园长林艳说。作为教育部幼儿园保育教育质量提升实验区改革领衔园，五幼把《幼儿园保育教育质量评估指南》中“生活照料”指标转化为“吃好、睡好、锻炼好、情绪好、习惯好”五大操作性模块。

在市十八幼九山园区，中三班正上演南戏剧目。小家伙们披着戏服、甩着水袖，有模有样。园区楼顶农场更像个露天课堂：中四班拔萝卜现场，一名小男孩拽断菜叶一屁股坐地上，全场笑作一团。“劳作不是摆拍，是让孩子动手、让老师学会倾听。”园长胡晓洁说，结合实验区“从统一安排到自主选择”的改革，十八幼把劳动嵌进时序、岗位和节气里，不打分、不排队，只攒“小农夫成长档案袋”。

由点到面，鹿城作为全省唯一教育部幼儿园保育教育质量提升实验区的全域动作更清晰，即把时间还给孩子。全区刚性保障“每日连续自主游戏不少于90分钟”，低结构、非结构化活动占课程总量超60%。推行以幼儿优先的作息弹性调整机制，允许教师根据幼儿状态灵活调整活动安排。队伍从“被动”到“自觉”。教研员与园长双向轮岗，联合温医大康宁医院心理团队拆解300余个典型情境，帮教师“看懂行为、敢放手”；从保育员、保健医生中遴选34名兼职教研员，打通“保教实践—专业研究—引领示范”通道。

同时，鹿城整合办园督导、发展性评估等多类考核，取消所有考核台账，采取半日跟踪现场评估；研发“2+N”动态过程性评估机制，以《幼儿园发展性伙伴评估报告》为载体，推动评价由结果判定转向发展增值。近三年，鹿城教师儿童观换了代：2025年市级教师素养大赛10个项目获一等奖9项，2个案例入选教育部典型经验案例集。

创新托育一体化

炖暖山乡“小锅菜”

永嘉县作为省第二批托育教育一体化改革试点，面对的是另一道考题：乡村托育点位分散、专职力量薄弱，统一食谱又对不上山里孩子的胃口。解法很“土”也很巧——依托“一个村就是一所园”格局，用“小锅菜”重构传统“大锅式”统一照料模式。全县已铺开一张网：联合医育队伍完成40余种本土食材营养评估，按普通、过敏、体弱、超重四类体质与二十四节气编排食谱；每所托育驿站配健康指导员，入园健康评估全覆盖，建立幼儿“一人一档”膳食健康档案；依托“学前三朵云”平台打通园—家—医数据链，实行家长意见“24小时回应”等。

永嘉县机关幼儿园是这张网上的重要节点。采访团到访时，该园托班孩子刚睡醒，正用勺子挖“小鱼面”吃，面疙瘩被捏成鱼形，软烂、少盐、大小刚好。“符合2—3岁口腔发育，也留一点咀嚼感。”园长侯雪珍说，今年总园首开托班，两个班的名额被抢一空。“小锅菜”是系统工程：餐盘换圆润浅底、调羹改短柄窄面；每周依托“三朵云”晒食谱，大班孩子进托班播报“今天吃什么”；每周一家长、厨房、保健三方共定下周菜单，家长验菜、陪餐、评甜度。“一起长大”平台搞“共享菜圈”，两期收了100多份家庭辅食配方。

上塘中心城区幼儿园则把“小锅菜”理念延伸到了环境创设。孩子们散在教室各个角落：捏面团、剥橘子、夹豆子。“托班不急着‘上课’，先用生活物品把小手练活。”园长张洁说。该园环境以“低矮暖光”为理念——泡奶台带冰箱、盥洗台、尿布台三台一体；外阳台归托班专属，天气好坐着看哥哥姐姐做操；情绪小屋摆着孩子们的全家福照片，分离焦虑被慢慢接住。

依托“一个村就是一所园”格局，永嘉计划到2027年底建成托育驿站不少于5个，形成“制度+食谱+课程+数字应用”四件套成果。全县乡村幼儿园延伸托班同步推进，让每一个乡村孩子都能在家门口吃上“量身定制”的托育饭。这种“先布网、后生火”的改革路径，为山区县托育一体化提供了可复制的永嘉方案。

织密普惠服务网

托举民生幸福底

鹿城的“放手”与永嘉的“适配”，最终在市级层面汇成一条完整的改革链，覆盖城乡、贯通机制。市教育局等六部门联合印发《关于推进温州市幼儿园“托幼一体化”工作的实施意见》，12个县（市、区）相继出台配套方案。瓯海区建成“1+21”普惠托育政策体系，鹿城、龙湾、瓯海、瑞安、永嘉入选省托育教育一体化改革试点。全市870所幼儿园开设托班，托幼一体化幼儿园占比达77.26%，占全社会托育机构总数的85%，实际在托幼儿10223名，成功入选全国首批婴幼儿照护服务示范城市。

首先，我市从空间着手，打造城乡共享“15分钟托育圈”。全省首个幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造指导方案落地，560个班级完成适托化升级，人均面积不低于3平方米，统一实施软包、圆角、防滑等安全改造。同时，出台《温州市2-3岁托班幼儿照护系列指导手册》，细分24-36月龄幼儿的52条发展要点与125项行为表现。全市依托未来乡村园延伸开设托班304个，龙湾区实现10个街道全覆盖，永嘉县建设“一村一托育驿站”，城乡托育服务的差距持续缩小。

采用队伍联训，专业化赋能全覆盖。我市严格落实“两教一保”标准，托班教师须持“教师资格证”与“保育师证”双证上岗，目前全市“双证”率达93%。成立“一中心双团队”，即增设托育教育一体化管理中心，组建由高校专家、儿科医生等组成的托育专家团队，聘任市级托育指导师34名。累计培训8718人次，实现在岗托班教师培训率100%。

“鹿城的保育实验区改革和永嘉的托育一体化探索，一个从‘保教质量’深处破题，一个从‘山乡普惠’实处发力，最终都指向同一个目标，让孩子入托更方便，照护更放心。”市教育局有关负责人表示，下一步，温州将继续以“幼有优托”为牵引，把这两项改革往深里推、往实里做，让更多家庭在家门口就能受益。

来 源：温州日报

原标题： “教育环温行”聚焦学前教育发展

从保教提质到幼有优托 温州这样作答

记者 曾云毕 通讯员 夏雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com