潮新闻 2026-11-18 09:16:00

11月17日，记者从温州市市场监管局了解到，目前，全市9个无堂食外卖集聚区全部建成。

11月17日，记者从温州市市场监管局了解到，目前，全市9个无堂食外卖集聚区全部建成，分别位于鹿城区、瓯海区、龙湾区、洞头区、乐清市、瑞安市、苍南县、永嘉县、平阳县。该项目为2026年度温州市十大民生实事“阳光食安”工程，已提前完成全年目标任务。

龙湾无堂食外卖餐饮集聚区。图源龙湾发布

在温州乐清，“乐·云厨”已于2025年正式运营，为温州首个投用的无堂食外卖集聚区。不少原本流动摆摊、分散租房经营的小餐饮商户入驻后，依托园区统一配套的共享粗加工间、集中洗消区和完善的水电排污设施，不用再额外投入大量资金改造后厨，经营成本明显降低，订单量也随着后厨透明度提升而稳步增长。据介绍，该点位为全市无堂食外卖集聚区建设提供了实践样本。

今年投用的龙湾区首个无堂食外卖餐饮集聚区，选址在原乔顿厂房，专门接纳仅承接线上订单、不设堂食的餐饮档口，由市场监管部门、外卖平台、运营主体协同共管，落实“六统一”标准：统一档口单独办证、统一配备管理人员、统一公示商家信息、统一档口功能布局、统一公开后厨环境、统一设置骑手驿站。监管端打通电子证照、平台订单数据，配套AI非现场巡检系统，补上了传统人工巡查难以覆盖的夜间监管短板，园区配套的骑手驿站也进一步优化取餐动线，提升配送效率。记者了解到，该集聚区规划档口20个，月租金明显低于周边商铺，叠加共享配套优势，大幅减轻商户成本负担。当地市场监管部门还开辟办证绿色通道，提供全程业务指导，压缩开办周期。

瓯海区无堂食外卖集聚区。图源瓯海发布

位于瓯海区茶山街道，太一广场四楼的吉姆福无堂食外卖集聚区，紧邻高校集中区域，针对当地庞大的师生外卖消费群体，搭建起食材快检室、智慧监管驾驶舱、暖心小哥驿站、外卖小哥协会四大赋能体系。通过推行“五净三清”后厨标准化管理，该区域构建起“源头检、后台管、后厨净、配送安、人文暖”的全链条闭环治理新模式。该集聚区专门设置的暖心小哥驿站，免费为外卖小哥提供休息、充电、热饭、应急药品等服务。

“我们的食材都是集采集购、保证源头安全可控的，通过市监部门接入的智慧监管驾驶舱，不规范的操作可以智能预警，管理更高效，也让顾客们吃得更放心。”瓯海区吉姆福无堂食外卖聚集区负责人林海艇表示，该点位9月建成并投入运营后，目前已入驻商户16家。

温州市场监管局相关负责人表示，接下来，该局将持续依托技术化、标准化的治理手段，推动全市外卖食品安全保障水平稳步提升，让消费者吃得更放心，也为小餐饮创业者搭建更稳定的经营平台。

来 源：潮新闻

原标题： 让外卖吃得更放心 温州9地建成无堂食外卖集聚区

记者 王艳琼 通讯员 温市萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com