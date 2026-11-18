温州日报 2026-11-18 10:12:00

11月13日—16日，温州以“温州六个一瓯越臻优品”为主题组团赴杭参展，119家经营主体携总规模326亿元特色农产产业链集中亮相。

温州网讯 2026浙江农业博览会圆满收官！11月13日—16日，温州以“温州六个一瓯越臻优品”为主题组团赴杭参展，119家经营主体携总规模326亿元特色农产产业链集中亮相。本次温州展区设置市县特装馆、龙头企业特装、公益标摊、市场化标摊、农家特色小吃五大板块，展会期间实现现场销售额560余万元、直播销售额44万元，达成各类意向订单500余笔，交出亮眼产销答卷。

主馆绘就答卷：六大IP串起三百亿产业链

温州馆以“瓯越鲜风”区域公用品牌为引领，围绕一条鱼、一盘菜、一杯奶、一片叶、一个果、一根草六大产业IP分区布展，全景呈现温州土特产全产业链发展成果。“一杯奶”持续迭代产业创新体系；“一片叶”抢抓早茶先机，夯实温州早茶品牌矩阵；“一个果”贯通鲜果、果汁、果酒产业链，瓯柑、早香柚果汁、杨梅酒飘香展台；“一根草”点草成金，全产业链产值突破70亿元，300余款衍生品覆盖功能食品、日化等多元赛道。“一盘菜”承载醇厚瓯味。初旭鸭舌、藤桥熏鸡、永高鱼饼、矾都达记肉燕、厨娘食品、快鹿集团、瓯蒙食品、馋喜、馋卟卟等本土龙头集中亮相。借综艺《后会友期》热度，初旭食品表现亮眼，日均销售额十余万元，斩获本次温州品类销售冠军。

一条鱼筑牢品质底气：扎根深远海，游出高品质

温州大黄鱼成为全场瞩目焦点，来自南麂、北麂、洞头三大核心产区的深远海高品质温州大黄鱼集中亮相。温州市大黄鱼产业联合会连同温州大黄鱼产业事业部牵头组织，海派、丰和、金麟、黄鱼岛、黄鱼皇等十余个本土品牌联合矩阵展出，从大黄鱼鲜鱼到黄鱼鲞、黄鱼饼、黄鱼丸，全系列产品集中呈现。

本届农博会上，温州大黄鱼地理标志授权产品分别亮相省海洋经济发展厅特装馆、温州市级特装馆及洞头、瑞安、平阳等县（市、区）特装馆，形成市级馆引领、县县有特色的组团参展格局。扎根得天独厚的深远海养殖环境、依托现代化养殖设施体系铸就的仿野生品质温州大黄鱼，正以标准建设抢占赛道，推动产业从产品输出向规则引领跨越。

非遗赋能消费：风味出圈吸睛 爆款火速补仓

温州馆融合非遗技艺、本土种养、美食体验，打造可观、可品、可购的沉浸式展销空间。现场现制体验成为引流亮点：蘧家食品融合非遗盐水鸡技艺与平阳黄汤茶，创新推出黄汤炖鸡试饮，人气高涨；为唐公矾山肉燕现场开锅，鲜香体验带动线上复购。“首批2000盒矾山肉燕原定售卖两天，开展首日即售罄，我们紧急从温州调货补仓。”企业负责人朱敬记介绍。矾山肉燕已是第十年参展，设置三个展位扎根小吃街区，在零售之外积极对接客商，达成多项长期合作。水头海棠排骨泡、连字号瘦肉丸等5家小吃商户现场烹制，烟火气息吸引市民驻足。

产销双线联动：展台汇聚流量 订单落地转化

温州馆专设直播点位，依托“温州农品联播”平台主播巡展带货，打造线上线下同步展销模式；累计直播时长8小时，线上观展超5万人次，参展企业同步自主开播，拓宽营销渠道。线下产销对接同步推进。展会搭建对接平台，助力企业对接商超、电商、集采渠道，把现场人气转化为长效订单；叠加“浙里丰物共富市集”品鉴打卡活动与省市县联动投放的350万元消费补贴，为市民提供领券、逛展、采购一站式消费体验。

县域各展所长：一馆亮出一域农家底

市级主馆之外，洞头、瑞安、文成、平阳、苍南、龙港六大特装馆特色鲜明、各有亮点。

平阳组织21家农业主体组团参展，以“平阳五个鲜”为整体品牌亮相。展区以南麂大黄鱼、一鸣牛奶两大特装馆为核心，集中展现海洋鲜味与特色乳制品优势，同步配套特色小吃、山珍好茶等品类，形成“市级主馆+特色特装馆+标准摊位”联动展示格局。

瑞安馆内，鲜品花椰菜、茉香花椰冷萃茶、花椰菜宠物食品、主题礼盒琳琅满目，头戴皇冠、手捧金元宝的花椰菜吉祥物圈粉无数。依托十万亩花椰菜基地，瑞安以花椰菜为纽带，推动一二三产深度融合，探索特色产业创新路径。

文成打造“好吃文成”主题特装馆，9家本土企业携糯米山药、文成粉丝、杨梅干、油焖小笋等山野好物集中参展，吸引众多市民慕名选购，产品复购表现突出。

苍南推出“山海苍南七彩农业”主题展区，13家经营主体带来樱桃番茄、四季柚、鱼饼、肉燕、海苔饼、果汁等拳头产品，同步举办品牌专场推介。展前打通外销渠道，展会现场达成产销订单20笔、金额超300万元，借力平台对标学习、借智赋能，持续放大品牌效应。

龙港馆荟萃海鲜、鲜果、休闲零食，区域公用品牌“港味人鲜”重磅亮相。展馆创新“舌尖龙港+包装龙港”双IP联动模式，在展示农特产品的同时擦亮“中国印刷城”金字招牌，联动印刷企业同台展示，尽显“改革明珠”美食底蕴与印包实力，颜值与内涵兼备。

洞头立足海岛禀赋，主推“两菜一鱼”特色海产，甄选东海鲜货，保留渔家本味鲜甜，把百岛地道海味送上省城展台，彰显海洋美食特色。

永嘉携田鱼、早香柚、铁皮石斛三款农品参展，通过品鉴、直播、产销对接多形式推介，优质产品广受采购商、市民青睐，持续拓宽销路,提升品牌影响力。

龙湾展区汇聚初旭等龙头企业，快鹿集团联合矾都达记依托山海协作联合展销；瓯日鱼饼、广进祥产品热销断货，现场持续跟进意向客户,做好订单对接。

收官启序新程：承载期许蓄力富民路

展会期间，副省长姚高员莅临温州馆，详细了解温州大黄鱼标准体系建设、非遗美食产业化、县域土特产培育等情况，肯定温州以“六个一”做强土特产全链条、以标准建设抢占行业话语权的实践，勉励温州持续放大品牌优势，健全联农带农机制，推动土特产成为富民增收支柱产业。

省农业农村厅党组书记、厅长李迎宾点评，温州“六个一”发展路径扎实清晰，希望温州构建“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”立体化品牌矩阵，助力土特产优质优价。

“省农博会是展示窗口，不是发展终点。”市农业农村局相关负责人表示，下一步，温州将梳理转化展会客商资源与订单线索，建立常态化产销对接机制，推动“六个一”土特产进驻商超、上线电商，走进长三角千家万户；持续筑牢标准、品牌、冷链三大支撑，让瓯越好物畅销四方、价优名远。

来 源：温州日报

原标题： 从卖产品到定标准：温州“六个一”土特产“鲜”声夺人

记者 潘宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com