温州机场 2026-11-18 08:39:00

11月16日23:00，GJ8575航班从温州龙湾国际机场顺利起飞，标志着温州至胡志明市直飞航线正式通航。这是温州机场全新开通的越南航点、首条国际夜航正班航线，也是机场首次开通胡志明市定期客运航线。

11月16日23:00，GJ8575航班从温州龙湾国际机场顺利起飞，标志着温州至胡志明市直飞航线正式通航。这是温州机场全新开通的越南航点、首条国际夜航正班航线，也是机场首次开通胡志明市定期客运航线，通航城市由此增至189个，进一步补齐区域国际航线版图，持续拓宽温州对外空中通道、提升区域性航空枢纽辐射能级。

该航线由长龙航空执飞，每两周三班，单程飞行时长约4小时。

作为全新开通的国际夜航航线，航班采用夜间出发、清晨返程的时刻模式，旅客夜间登机休息、凌晨抵达目的地，返程清晨即可落地温州，省时省心，无需额外耗费住宿时间，非常适配旅游、商务出行需求。同时，常态化夜航的落地运行，进一步盘活了机场夜间航空保障运力，实现机场昼夜航线资源高效利用，助力机场持续优化航线网络布局、夯实对外开放枢纽基础。

航线开通当晚，市相关领导、口岸联检单位、长龙航空、温州机场、文旅旅行社及媒体代表到场共同见证新航线启航。现场以温越文旅打卡互动、首航纪念礼及定制文创派送的形式，营造轻松热闹的出行氛围，让旅客体验专属首航仪式感。

越南是温州重要经贸伙伴，胡志明市作为越南经济中心、温籍侨商重要集聚地，也是浙南游客赴东南亚旅游的热门目的地。作为温州联通东南亚的全新关键通航节点，温州=胡志明市航线与既有东盟航线形成联动互补，丰富了浙南、闽北片区跨境出行选择。航线的开通，打通了温州至越南南部便捷高效的空中通道，加速两地人员互通、文旅相融、资源共享与产业联动，为温州深度融入区域对外开放格局、深化跨境经贸合作、拓宽城市国际化发展空间持续赋能。

来 源：温州机场

原标题： 温州往返胡志明市国际航线开通 我市通航城市由此增至189个

本文转自：温州新闻网 66wz.com