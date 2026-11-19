温州日报 2026-11-19 08:25:22

台上，机器人舞狮、唱跳轮番登场；台下，一只穿着喜气、背着小背篓的机器狗摇摇摆摆走到人群前，给观众送巧克力做的“金元宝”和“金币”。11月18日，温州具身智能机器人场景应用和体验中心在中国（温州）智能谷正式启用，50多款机器人集中亮相。

温州网讯 台上，机器人舞狮、唱跳轮番登场；台下，一只穿着喜气、背着小背篓的机器狗摇摇摆摆走到人群前，给观众送巧克力做的“金元宝”和“金币”。11月18日，温州具身智能机器人场景应用和体验中心在中国（温州）智能谷正式启用，50多款机器人集中亮相。

启动仪式上，机器人披着狮头开场，动作有板有眼。紧接着，机器人唱跳热舞，引得台下观众一片叫好声。仪式结束后，机器人牵起一年级学生周紫茉的手，慢慢往前走。“今天阳光很好，和小朋友一起走路很开心。”机器人像一位大哥哥一样，陪她在展厅逛了一圈，还即兴跳了一段舞蹈。周紫茉站在旁边看得入神，周围不少人举着手机拍。另一边，那条系着牵引绳的机器狗也被市民围住了。它背上的小背篓里装着巧克力金元宝和金币，引得大家纷纷伸手去拿“金币”。有市民笑着说：“牵着这样一条狗出门，可太有排面了。”

据悉，该中心设有多个互动项目，如机器人拳击、足球、乒乓球等。除了这些体验项目，该中心还开设七个商用实训场景，主要面向温州轻工制造业，并联合高校做人工智能人才培养。

“我们希望大家来到这里，不只是看前沿技术，还能体验，甚至参与创造。”擎天曜机器人科技（温州）有限公司总经理李思拉介绍，该中心定位机器人全生命周期服务，包括销售、展演、实训等环节，目前与20多家机器人厂家开展合作，展厅各类机器人有50多台。他们还打造了温州首个机器人奇妙剧场，从主持人到演员全部由机器人担任。

鹿城区智能谷发展服务中心相关负责人介绍，今年以来，中国（温州）智能谷新招引中科芯创、光子智构、擎天曜机器人等人工智能企业547家，累计达1180家；新增规上企业2家，累计54家。该负责人表示，该体验中心是区域内较大的机器人应用、展示、维修和培训综合体，接下来一方面集中展示具身智能机器人应用场景，另一方面收集制造业和各行业需求，做定制化开发，同时打造具身智能机器人产业的品牌阵地。

来 源：温州日报

原标题： 机器人舞狮唱跳，机器狗派送“金元宝”！温州具身智能机器人体验中心启用

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com