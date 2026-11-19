温州晚报 2026-11-19 08:30:41

11月21日至22日，温州苍南县马站镇中魁村将迎来一场带着泥土味和果香味的“村奥会”。作为2026年中国农民丰收节暨苍南县村奥会·马站四季柚采摘季系列活动的重要一环，这场为期“两天一夜”的乡土盛会，将把剥柚、挑柚、采摘、烹菜等农事场景搬上赛场，让丰收不止被看见，更被品尝、被参与、被记住。

温州网讯 11月21日至22日，温州苍南县马站镇中魁村将迎来一场带着泥土味和果香味的“村奥会”。作为2026年中国农民丰收节暨苍南县村奥会·马站四季柚采摘季系列活动的重要一环，这场为期“两天一夜”的乡土盛会，将把剥柚、挑柚、采摘、烹菜等农事场景搬上赛场，让丰收不止被看见，更被品尝、被参与、被记住。

金柚满枝，“劳作”成“竞技”

11月至12月，素有 “仙家名果” 美誉的马站四季柚迎来采摘期，立冬前后正是采摘黄金期，枝头金柚累累，果园里游客穿梭，丰收的喜悦从田间一直延伸到市集。

“四季柚原产于马站镇，是苍南特产，2022年获国家农产品地理标志。中魁村是马站四季柚的主产区，四季柚种植已成为当地村民增收、助力乡村振兴的特色支柱产业。”苍南县马站镇共富服务中心工作人员陈孙琳介绍，以往的采摘节以表演活动为主，这一次，当地让柚子真正成为了活动的“主角”。

赛场设在中魁村的印象大草坪和连片柚林之间。赛事围绕“四季柚”展开，从剥皮到挑果，从采摘到比拼品相，原本属于农户的日常劳作被设计成趣味项目，游客也能轻松加入。

21日上午，预热赛“柚香剥剥乐”剥柚王挑战赛将率先开打。全程徒手剥柚子，单场用时最短者获胜。第一名获“剥柚王”称号，奖品包括四季柚汁一箱、马站四季柚一筐。

当天下午，苍南“村奥会”趣味竞技赛正式开赛。报名游客将随机组成7支代表队，每队3男3女，依次比拼四季柚采摘竞速、挑柚接力挑战、稻田拔河大作战、七彩玩偶投掷、四季柚王争霸五个项目。

规矩都定得很“农”：采摘限时三分钟，落地破损、越界采摘、未成熟的果子一律不计分；挑柚接力要挑着扁担竹筐，在 “七彩跑道”上折返交接；最考功力的是柚王争霸——每组配一位本地柚农做赛前指导，选手只能凭果形、品相、重量与手感、香气来判断，全程不许剥皮品尝，最后由酸甜度、果形品相、得果率等指标综合打分，决出“柚王”。“柚王”当场公益拍卖，所得全额捐赠给当地农村重点帮扶对象。

参赛队伍均能获得价值不等的奖品，霞关港牌鲜食刺参、黄鱼海参丸、渔船包船出海体验、果园采摘体验券、虾皮、蜂蜜柚子茶礼盒、马站四季柚等奖品，全部来自本地山海物产。

一桌丰味，评出马站招牌菜名片

丰收不止在沃野田间，也藏在烟火餐桌之上。11月21日上午，苍南县首场“七彩丰味”山海厨神争霸赛也将在中魁村开赛。5名本地乡厨将统一使用四季柚、番茄、番薯、紫菜、玉米、文蛤等源自马站的本土风物为原料，在一小时内巧思烹制农家特色滋味。

据悉，脱颖而出的柚系创意菜、海味特色菜和乡土农耕菜，将被收录进《七彩农业山海特色菜品名录》，目标是“可复制、可推广、可开店、可宴席”—— 一道菜，成为一张能端上外地餐桌的马站招牌菜名片。

本次“村奥会”的一大特色，是提供多元化的乡村体验。陈孙琳介绍，活动既有融合亲子互动的“七彩田园”奇趣游园，也有汇聚山海风味的“山海丰收”七彩市集。

在中魁村的草坪和田间，游客领取“丰收闯关卡”后，可参与“七彩田园”奇趣游园内的打谷子、扬稻谷、拔萝卜、扎稻草人、画柚子、围场捉土鸡等项目，集满印章即可兑换稻田寻宝或市集消费券。

“山海丰收”七彩市集将在印象大草坪开市。市集分为四个板块：“七彩农货赶大集”集中展销各乡镇农产品及深加工产品，摊位均设试吃环节；“山海烟火小吃区”带来番薯粉、灯盏糕、畲族乌米饭、土猪肉小吃、蜂蜜柚子热饮等本地风味；“老手艺地摊”邀请竹编、畲族手工等非遗手艺人现场展演；农创客则同步开启直播带货。

夜幕降临，田园秋收音乐会将把气氛推向高潮。老农唱田歌、渔民喊渔号子、畲乡歌手用畲语唱山歌，草根农民歌手也将登台唱响家乡与丰收。

这个周末，去马站中魁村吃柚子、迎丰收赴一场山海田园之约吧！

来 源：温州晚报

原标题： 把丰收搬上赛场 本周末，苍南马站“村奥会”让金柚飘香成乡土狂欢

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com