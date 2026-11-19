潮新闻 2026-11-19 09:08:23

四十年前，19岁的陈成俊揣着一张散席船票，从温州启程，历经两天两夜的海上航程抵达青岛，背着柳市生产的低压电器，挨家工厂上门推销。四十年光阴流转，他在青岛布局两大实业板块，旗下企业年产值合计20亿元。

青岛胶州湾畔，西海岸生物质热电厂内，一辆辆秸秆运输车有序驶入厂区，农林废弃物被送入炉膛，烈焰升腾，清洁热能顺着管道送往周边企业和千家万户。数公里之外，远东集团智能车间里，自动化产线全速运转，一台台高低压成套电力设备整装待发，奔赴全国各个重点工程现场。

这两家扎根青岛的企业，同属一位乐清人——陈成俊。四十年前，19岁的他揣着一张散席船票，从温州启程，历经两天两夜的海上航程抵达青岛，背着柳市生产的低压电器，挨家工厂上门推销。四十年光阴流转，他在青岛布局两大实业板块，旗下企业年产值合计20亿元。

一张船票闯青岛：

从推销员到专精特新“掌舵人”

1985年，大批温州青年背着电器样品奔赴全国各地拓市场，陈成俊正是十万温商销售大军中的一员。他的目的地是青岛。

“当时青岛人都叫我'小温州’、小毛孩'，我还不到20岁。”陈成俊回忆，起初客户对这个年轻的南方小伙儿心存顾虑。他从小订单做起，凭着过硬的品质与诚信履约慢慢赢得信任。1988年，胶州一家水泥厂抛出17000元的合同，这是他人生第一笔大单，一单就赚到1万元。

做代理终究是为他人作嫁衣。“没有自己的品牌，永远只是别人的业务员。”怀揣这份认知，陈成俊下定决心转型实业，打造自有品牌。1988年，远东电器应运而生。登高望远，潮起东方——青岛这座被誉为东方瑞士的海滨城市，也滋养了远东的发展理念。

转型之路，代价重重。1999年胶南工业园投产，项目投资5000余万元。在当年，这是一笔巨款，没有银行授信、没有资产抵押，全靠多年积累，再向亲友筹措资金，一砖一瓦建起属于自己的生产基地。如今，他办公室里，依旧悬挂着一句座右铭：路虽远，行者将至；事虽难，做则必成。

历经深耕，远东集团成长为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。业务覆盖400伏至11万伏全电压等级，产品包含高低压开关柜、油浸式、干式变压器等品类，同步布局人工智能、数字化智造，打通电力装备全产业链。产品广泛服务国防工程、市政基建、机场、码头等国家重点项目。

“我们不只是卖设备，而是为用户创造价值。自主设计、自主生产、自主安装，提供一体化方案，交付完整的交钥匙工程。”陈成俊说。

面向AI数字化浪潮，远东集团持续迭代升级。今年，企业完成6万平方米车间升级改造，新建7万多平方米现代化新厂房，批量引入工业机器人，持续拉高生产自动化、数字化水平。

生物质热电：

惠农富民的绿色实业

除电力装备主业之外，陈成俊在青岛深耕另一项绿色事业是生物质能源发电。

西海岸生物质热电厂每年消纳秸秆、农林废弃物60万吨，带动当地农户增收3亿多元。电厂在发电之外，可为周边800多万平方米的居民住宅小区供暖，同时向海尔配套企业等大型企业稳定供应工业蒸汽，最大供汽能力每小时200吨。

一条闭环绿色产业链在此成型：田间秸秆统一收储运至电厂，燃烧发电供热后产生的草木灰，再返还农田还田改良土壤。农户秸秆变废为宝、电厂获得稳定燃料、区域秸秆露天焚烧污染得到治理，一举三得，这份绿色事业，也被有关部门授予：治霾先锋、环保卫士。

赛道开拓，步步维艰。民营企业布局生物质发电，摆在面前的是立项审批、人才引进、燃料收储三大体系的空白难题。

“早年民营企业做生物质发电的很少，审批流程复杂，很多部门都没有成熟经验。”陈成俊感慨，项目核准阶段，他往返省发改委、省能源局、省环保厅无数次，边跑边学，一点点补齐手续。专业人才更是稀缺，生物质锅炉运维、秸秆收储管理人才市场几乎空白，集团只能从电气板块抽调骨干，外出学习，回来以老带新，自主培养队伍。

最难啃的硬骨头，是燃料收储。60万吨秸秆，从哪里收、怎么运、如何储存？陈成俊带着团队一村一户走访，搭建起“农户+收储站点+电厂”的供应链体系。过去农户秸秆只能就地焚烧，如今秸秆可以变现，大家主动留存售卖。

秸秆收购有极强季节性，集中收购窗口期很短，储存不当极易发霉自燃。团队陆续搭建防雨仓储棚，配备测温巡检设备，持续优化仓储工艺，将秸秆储存损耗从近20%压缩至个位数。

“这段创业历程，是‘四千精神’里最辛苦的一程。”陈成俊说，民营企业做重资产投资、长周期的清洁能源项目，靠的就是走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦。电费补贴滞后到位，企业自行扛住资金压力；人才短缺，就从零培育；没有成熟模式，就摸索自建管理体系，逐个环节突破瓶颈。

在他看来，民企创新，未必都是颠覆性技术突破，更多是把一件又一件“不可能”，变成现实。从项目报批、秸秆收储，到锅炉优化、灰渣还田，每一条路径都是自己蹚出来的。正是这份刻在骨子里的四千精神，让一家电气制造民企，在生物质热电赛道稳稳扎根。

回乡筑楼：

给在外温商一个落脚的家

2022年，响应温商回归号召，陈成俊回到家乡乐清，启动总部大楼项目。项目坐落于胜利塘北片CBD核心区，总建筑面积63000多平方米，总投资5亿余元，楼高116米，共28层。

“建这栋楼，初衷就是给全国各地温商会长、在外老乡，回到乐清有一处歇脚会客的地方。”他介绍，常年在外打拼的温商，回乡缺少交流会客的空间。大楼规划自持三分之一，其余三分之二空间，交付各省在外温商会长使用，可打造会所、会客洽谈空间，项目同步配套星级酒店。

项目将于今年12月封顶，明年正式交付。“温州人骨子里都有家国情怀。我母亲至今生活在温州，逢年过节，我一定要回乡探望老人。远东大厦，是留给家乡的一份财富，也希望后代记住故土，常回乐清看看。孩子们不在温州出生，很容易淡忘家乡，但落叶归根，是我们心中不变的追求。”

身为青岛市温州商会名誉会长、第二届商会会长，陈成俊对商会有着清晰的理解:“商会是民间社团组织，核心在于无私奉献，凭着热心、爱心服务会员与老乡的心态开展商会工作，商会发展靠众人同心，重在付出，不求回报。”

从胶州湾畔的秸秆热电项目，到乐清湾边的总部大厦；从少年背井离乡沿街推销，到为航母基地承建11万伏变电站。四十载春秋，属于陈成俊的故事，是温商闯天下、归故土的缩影，也是一位乐清实业人，深耕实业、不忘根脉的故事。

来 源：潮新闻

原标题： 生物质能源发电温商第一人 回乡投资5亿元建总部大楼

记者 应忠彭 刘琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com