温州日报 2026-11-19 08:38:20

11月18日，“千年商港 海丝名城”2026温州文旅推介交流活动在香港举行，现场发布港澳（温州）千人首发团招募计划。

温州网讯 11月18日，“千年商港 海丝名城”2026温州文旅推介交流活动在香港举行，现场发布港澳（温州）千人首发团招募计划。

此次活动汇聚亚洲旅游交流中心、香港中国旅游协会、香港中旅社、国泰航空、侨界社团、本地传媒及旅游博主，连同温州代表团、文旅业界代表近百人到场。现场设非遗展示、瓯味体验、商贸洽谈专区，瓯剧表演拉开序幕，文成百丈漈山水功夫表演把温州山水气韵搬到香江之畔，温州入境旅游精品线路产品同步发布，主打山水康养、海鲜美食两大核心体验，兼顾休闲度假与文化探访。国泰航空业界代表分享温港航线布局优势，为两地人员便捷往来、海外客源引流筑牢空中通道。

现场，温州文旅为香港市民送上重磅出游福利——港澳（温州）千人首发团正式启动，专享惊喜体验价，邀大家亲身走访东海之滨的山海名城。

今年9月，20位港澳头部旅行社负责人已先期来温踩线，走访楠溪江、百丈漈、朔门古港遗址、塘河夜画等核心点位；同期港澳KOL采风团沿“山水—古村—港址—塘河”线路探访。据香港中国旅游协会副会长姜作工介绍，实地走访温州后，对当地优质山水生态、特色美食、侨乡文化资源耳目一新，高度契合港澳市民休闲度假、康养出游的消费需求。如今两地业界联手，针对香港家庭、年轻游客、侨胞回乡不同需求打磨旅游产品，把温州好吃、好看、好逛的资源实实在在带给香港大众。

今年前10个月，全市接待香港过夜游客超1.41万人次，同比增长81.43%。

来 源：温州日报

原标题： 千年商港赴香江邀约 港澳千人首发团招募

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com