温州日报 2026-11-19 09:27:00

近日，“瓯江科创慧”系列活动——“萌宠健康·科创赋能”宠物医疗专场在温州科技职业学院举行，搭建政产学研金协同对接平台，温州有关部门负责人、高校院所及高能级平台代表、行业协会及龙头企业负责人齐聚一堂建言献策，推动人用药械技术向宠物健康领域延伸，为温州培育宠物经济新增长极提供科技支撑。

平阳县宠物小镇展示宠物用品。

温州网讯 近日，“瓯江科创慧”系列活动——“萌宠健康·科创赋能”宠物医疗专场在温州科技职业学院举行，搭建政产学研金协同对接平台，我市有关部门负责人、高校院所及高能级平台代表、行业协会及龙头企业负责人齐聚一堂建言献策，推动人用药械技术向宠物健康领域延伸，为温州培育宠物经济新增长极提供科技支撑。

宠物经济作为涵盖食品、用品、药品、诊疗、文旅、会展等多领域的产业发展新赛道，已成为驱动内需、带动就业的重要抓手，我市培育宠物经济具有良好基础和发展潜力，平阳县已形成年产值超50亿元的产业集群，产品远销60多个国家和地区 。

活动现场，与会人员聚焦“人用药械”向“萌宠健康”延伸交流行业新动向，寻求合作新机遇。温州科技职业学院动物科学学院负责人发布创面修复、皮肤病、慢性病管理等临床一线真实需求；温州智宠生物负责人介绍企业将人医生长因子技术转化于宠物医疗的发展路径；连锁宠物诊疗机构——新瑞鹏集团首席医疗官介绍宠物医疗市场需求、用药现状和渠道对创新药械的选择标准；佩蒂股份负责人介绍宠物全周期营养研究成果，聚焦皮肤皮毛、肠道、关节等细分赛道开发宠物功能性新品。

如何竞逐宠物医疗新赛道，培育壮大宠物产业集群？会上透露，我市有关部门接连出招。市农业农村局推进全市打造形成覆盖宠物诊疗、免疫检疫、饲料兽药经营的监管服务体系，将增设免疫点位、开通检疫线上申报，健全宠物无害化处理闭环。市市监局出台“助力宠物产业高质量发展二十条措施”，系统集成标准引领、质量品牌、知识产权、平台赋能、市场维序等5个方面举措，积极赋能宠物产业高质量发展。市经信局将实施“促进宠物产业高质量发展行动方案”，到2027年全市宠物产业产值突破100亿元。

此次活动由市科技局（市生命健康产业链办公室）主办，有关负责人表示，将依托“瓯江科创慧”平台持续跟踪对接成果，重点推动人药转宠药、宠物医疗设备、中医药宠物健康产品开发等领域合作，助力温州打造具有全国影响力的现代化宠物经济集聚区。

来 源：温州日报

原标题： “瓯江科创慧”搭建对接合作平台 温州“它经济”竞逐宠物医疗新赛道

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com