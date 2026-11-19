潮新闻 2026-11-19 09:09:31

拧开龙头，清冽的自来水汩汩而出。困扰平阳县南麂镇移民安置区多年的“缺水难题”，近日有了根本性转机——农村饮水安全保障提升工程全面竣工并陆续投用，海岛群众从此用上稳定、安全的地表水，结束了枯水期靠船舶运水应急的历史。

拧开龙头，清冽的自来水汩汩而出。困扰平阳县南麂镇移民安置区多年的“缺水难题”，近日有了根本性转机——农村饮水安全保障提升工程全面竣工并陆续投用，海岛群众从此用上稳定、安全的地表水，结束了枯水期靠船舶运水应急的历史。

南麂镇是平阳县唯一的海岛乡镇，也是国家级海洋自然保护区。受自然条件制约，当地水资源供需矛盾由来已久，枯水期缺水问题尤为严峻。旅游旺季日均登岛游客近两千人次，进一步拉大用水缺口，干旱时段只能靠船舶运水应急。

缺水之苦，渗透在生活的方方面面。日常饮水靠天、生产用水受限，民宿和渔业两大支柱产业首当其冲——枯水期海产品制冰加工难以为继，民宿经营也常被迫歇业。为解燃眉之急，当地长期超采地下水，叠加地质条件局限与水源结构单一等因素，导致出水呈弱酸性，群众饮水安全受威胁，海岛生态环境也遭侵蚀。消防蓄水不足，更添一道安全隐患。缺水，已成为横亘在海岛群众共同富裕路上的一道硬坎。

为解决岛内移民急难愁盼问题，平阳县成功申报水利部2025年度大中型水库库区和移民安置区重点项目，争取到中央补助资金3897万元。工程锚定“优水优用、分源供给”思路，一手抓水源扩容，一手抓管网联通。

扩容方面，万景园山塘加高扩容、后隆山塘原址拆建、兴岙山塘新建，三座山塘累计新增蓄水库容2.24万立方米。联网方面，同步铺设输水管道，将三座山塘与外垄水库、南麂水厂串珠成链，搭建起全岛库塘联调联网供水体系，实现岛内水资源统一调度。工程推进中，水土保持、生态环保、水源保护等配套举措同步落地，牢牢守住海岛生态保护红线。

如今工程正式建成，即将全面投运。南麂岛生活生产供水保证率提升至95%以上，生态流量保证率达90%以上——枯水期靠船舶运水度日的日子，一去不返。海岛水生态环境逐步修复，移民生产生活保障水平显著提高，消防供水短板也同步补齐。水稳了，产业发展的底气和旅游增收的后劲，自然就上来了。“以前一遇干旱，停水是常事，经营民宿最发愁缺水。现在全天稳定供水，我们发展产业更有底气了。”当地一名移民群众欣喜地说。

来 源：潮新闻

原标题： 拧开龙头就有稳定出水！平阳南麂岛告别枯水期“靠船运水”历史

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com