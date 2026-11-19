温州日报 2026-11-19 09:09:00

连续两年，温州理工学院一支跨学科本科生团队走进乐清柳市低压电器产业集群的数字化车间，围绕“数智化转型中的企业与劳动者”开展跟踪调研，累计回收企业有效问卷97份、一线员工有效问卷508份，形成调研报告，着力填补数智化转型中“报表好看、车间感受滞后”的数据缺口。近日，该成果获2026年浙江省统调大赛二等奖。

温州网讯 连续两年，温州理工学院一支跨学科本科生团队走进乐清柳市低压电器产业集群的数字化车间，围绕“数智化转型中的企业与劳动者”开展跟踪调研，累计回收企业有效问卷97份、一线员工有效问卷508份，形成调研报告，着力填补数智化转型中“报表好看、车间感受滞后”的数据缺口。近日，该成果获2026年浙江省统调大赛二等奖。

乐清是温州民营经济的重要发祥地之一，“中国电器之都”柳市镇的低压电气产品国内市场份额占比超过65%。这里产业链完整、企业类型多样、转型阶段齐全，从村办小厂到头部企业，一个镇上就能看清县域制造业转型全貌。自2025年起，该团队利用寒暑假深入柳市镇多个行政村片区，采用“企业端+员工端”双主体问卷，并结合对经营者、车间工人的深度访谈开展调研。应用统计学方向学生负责问卷设计与数据分析，跨境电商方向学生则结合乐清产业带出海特征，从外贸订单结构、数字营销、产业链协同等角度补充产业观察。

“我从小看着柳市的车间变化，更希望用专业所学把产业一线的真实感受变成能落地的调研数据。”该团队负责人、温理工2024级学生郑婧妤说。基于跟踪调研，团队围绕中小企业转型和一线劳动者技能提升提出建议，推动开展免费、下沉到厂、可实操的数字化培训，向中小企业和一线劳动者倾斜资源，并加强转岗安置、技能提升配套支持。

下一步，团队计划在柳市设立长期观测点，对同一批企业和岗位跟踪回访，让一份调研报告变成一组能逐年对比的“民生数据”。近年来，温理工与乐清持续深化共青团实践育人合作，依托“挑战杯”“新苗人才计划”等赛事机制，打通从问题发现、实地调研到成果转化、服务地方的完整链条，通过“产业出题、师生答题、校地协同”机制，把课堂搬到生产线上，把人才培养建在产业链上。

来 源：温州日报

原标题： 给数智化转型“号脉” 温理工学子连续两年走进乐清车间

记者 曾云毕 通讯员 刘晨钰 陈有为

本文转自：温州新闻网 66wz.com