温州日报 2026-11-19 09:09:55

榕盛社区常住人口1.1万人，其中60岁以上老人有3000余人。2023年10月，街道牵头、社区盘活一处国有闲置资产，引入田野中餐厅做市场化运营——老年食堂就设在餐厅西侧，面积217平方米，和正常营业区共用一个厨房、同一支厨师团队。社区出场地、企业做运营、公益来托底，三方“合伙”，让这间嵌在餐厅里的食堂有了传统助餐点少有的底气。

榕盛社区老人在老年食堂打菜。 吉妮 摄

温州网讯 上午10点半刚过，推开三垟街道榕盛社区田野中餐厅的玻璃门，一股菜香扑鼻而来——清蒸鲈鱼的酱香、南瓜小米粥的清甜、红烧排骨的浓油赤酱，混着米饭的热气一股脑儿涌出来。往里走几步，餐厅里挂着“老人优先用餐专座”木牌的区域，老人们正三三两两从小区各栋楼走来，拎着布袋子的、拄着拐杖的，在打菜窗口前自觉排成一小队。老人们端着环保餐盘，有人踮脚往前看：“今天有芋头烧青菜，软和。”

89岁的王大爷是头几个到的。他独居，子女住得远，一日三餐曾是最犯愁的事——买多了吃不完，买少了凑不了一顿热饭。“以前经常对付一口，泡个麦片、啃个馒头就算了。”2023年10月老年食堂开进田野中餐厅后，他每天中午、晚上两顿都来，再没在家里开过火。邻里卡往感应区一贴——“嘀”，8元，两荤两素。他夹起一块排骨，牙齿轻轻一合就脱了骨：“大厨掌勺就是不一样，在家哪能顿顿吃上这个。”

64岁的董阿婆排在王大爷身后，接过餐盘乐呵呵地说：“我最满意的就是菜换得勤，今天清蒸鱼、明天红烧肉、后天卤鸡腿，每天不重样，月月还更新菜单，50多种菜轮着来，比我自己做丰富多了。”她指着窗口保温台上摆得满满当当的菜说：“你看这芋头烧得多软，正合我们牙口。”

榕盛社区常住人口1.1万人，其中60岁以上老人有3000余人。2023年10月，街道牵头、社区盘活一处国有闲置资产，引入田野中餐厅做市场化运营——老年食堂就设在餐厅西侧，面积217平方米，和正常营业区共用一个厨房、同一支厨师团队。社区出场地、企业做运营、公益来托底，三方“合伙”，让这间嵌在餐厅里的食堂有了传统助餐点少有的底气。

后厨是4D阳光厨房，灶台、砧板、冰柜分区标得清清楚楚，食品安全摆在台面上。厨师团队每隔两周轮换一次菜单。针对不同年龄的老年人，推出阶梯助老暖心餐价：原价25元的两荤两素餐，60岁以上优惠后13元，70岁以上11元，80岁以上8元，90岁以上5元，年龄越大优惠越多。食堂刷卡区设置了邻里老年卡专属感应机，辖区老人凭身份证或居住证明在社区办好邻里卡后，中午晚间两顿都能享用优惠餐。运营至今，已累计为老年人提供优惠餐2.6万人次。

除日常供餐外，食堂更把人情味放在心上。“我们专门设置了老年人就餐区，遇到行动不便的老人，会优先引导入座，打菜也帮着端过去。”田野中餐厅区域经理游帅介绍，元宵、端午、中秋等传统佳节，食堂会定制节日餐食；每季度举办的长者生日宴上，由食堂备好食材、社区招募志愿者制作，把生日餐送到周转房老年人、孤寡老人手中。

游帅告诉记者，这里也不只向老人敞开——食堂面向全龄居民开放，每周一至周三，还专门留出25份优惠餐，让奔波一路的外卖员、快递员等新就业群体，也能坐下来吃口热饭。

目前，瓯海区正深耕老年助餐服务，擦亮老年食堂“桑榆‘食’光”品牌。记者从瓯海区民政局了解到，该区已投入运营的老年食堂有103家，日均服务就餐3000余人次，年助餐量突破120万餐次。在这些数字背后，是一场机制的转向。今年9月24日正式实施的《温州市老年食堂分层建设与分类运营工作指引》，推动养老助餐服务从“政府独奏”走向“社会合唱”。榕盛社区老年食堂，正是这场“合唱”里的一个鲜活样本——社区出空间、企业做运营、公益来托底，老人在家门口就能吃上热乎饭。

来 源：温州日报

原标题： 每天50多种菜，菜单月月换 这间老年食堂，社区企业公益“合伙”办

记者 董吉妮 实习生 黄耀毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com