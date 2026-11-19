温州晚报 2026-11-19 08:29:23

近期，冒充车企推送虚假车辆召回通知的电信诈骗在全国多地爆发。11月18日，记者从市反诈中心了解到，本月以来，我市已接报同类警情21起。有车主掉入连环陷阱蒙受大额损失，也有人因反诈力量及时介入保住数十万元。

温州网讯 近期，冒充车企推送虚假车辆召回通知的电信诈骗在全国多地爆发。11月18日，记者从市反诈中心了解到，本月以来，我市已接报同类警情21起。有车主掉入连环陷阱蒙受大额损失，也有人因反诈力量及时介入保住数十万元。

11月8日，瓯海的大众车主时先生收到一条“车辆紧急召回”短信。短信称其车辆极端情况下存在系统失灵隐患，不及时处置就会取消质保服务。时先生未做核实便点开短信内的钓鱼链接，进入高仿车企的虚假网页。页面上的假冒客服提供两套方案：一是远赴上海4S店维修，二是线上申领2800元维修补偿，可就近在本地门店检修。为避免奔波，时先生选择线上申领补偿，一步步陷入骗子布设的陷阱。

经办此案的瓯海警方倪承志警官告诉记者，骗子谎称这项补偿业务是车企和银联的合作项目，想要拿到钱款，除提交身份信息，还需要到网贷平台做资金走账，完成账号校验。时先生此前从未接触过网络贷款，并不理解平台额度代表借贷权限。骗子刻意隐瞒贷款事实，哄骗他页面显示的额度是车企放在平台的合作资金，仅做流水核验，操作完毕就会原路退回。

最终，骗子诱导时先生把网贷来的20余万元转入指定账户。时先生发现被骗后连忙报警，案件目前仍在侦办中。

市反诈中心民警介绍，近期大量温州车主收到“零部件有缺陷需召回车辆”的诈骗短信。骗子先利用非法手段获取车主信息，再批量发送诈骗短信，以安全隐患、取消质保等虚假理由制造恐慌，并附上伪造公章与钓鱼链接引诱点击。受害人进入虚假页面后，假客服会伺机诱导下载会议类软件，编造账户核验、流水验证等借口，哄骗受害人转账。

11月11日，市反诈中心接到反诈预警：一名车主正遭遇车辆召回短信类诈骗。反诈回访员薛芙节联系上车主，了解到对方正按照“客服”指引绑定银行卡信息。薛芙节马上制止车主继续操作，并详细拆解此类诈骗的完整套路，保住车主账户内的60余万元。

警方提醒，正规汽车召回全程免费，官方不会发送附带陌生链接的召回短信，更不会要求群众下载第三方软件、转账或者办理网贷。接到相关信息，务必通过4S店、车企官方App、国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站等正规渠道核验真伪。如不慎点开可疑链接，要第一时间断网、冻结银行卡，拨打96110或110求助报警。

来 源：温州晚报

原标题： 小心“汽车召回”诈骗短信持续轰炸 温州一车主损失20余万元

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com