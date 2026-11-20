温州日报 2026-11-20 08:13:00

当故宫的非遗技艺遇上电竞潮玩，会碰撞出怎样的火花？昨天，为期4天的第七届长三角国际文化产业博览会在国家会展中心（上海）开幕。在以“文润之江 数智潮涌”为主题的浙江展区中，温州展团精心打造的“潮玩温州”展区惊艳亮相。而在浙江馆之外，来自我市的“鹿城馆”同样大放异彩，一潮一古，呈现了温州文化产业的多元生态。

温州网讯 当故宫的非遗技艺遇上电竞潮玩，会碰撞出怎样的火花？昨天，为期4天的第七届长三角国际文化产业博览会在国家会展中心（上海）开幕。在以“文润之江 数智潮涌”为主题的浙江展区中，温州展团精心打造的“潮玩温州”展区惊艳亮相。而在浙江馆之外，来自我市的“鹿城馆”同样大放异彩，一潮一古，呈现了温州文化产业的多元生态。

作为深耕金属工艺品四十余年的老牌温企，浙江苍南县金乡徽章厂此次以“以金属为媒，让文化有形；以工艺为桥，让创意落地”为理念亮相。展台上不仅有极具分量的赛事奖牌、荣誉纪念章，企业更是将冲压、压铸、电镀等全流程制造工艺搬到了现场。从江南建筑、非遗纹样等城市文旅金属文创，到仿珐琅、镂空工艺的博物馆IP衍生品，金乡徽章厂用“可观赏、可触摸、可定制”的硬核实力，展现了传统老牌制造向文创时尚的华丽转身。

在“谷子经济”大热的当下，温企正以敏锐的嗅觉抢占新赛道。骑形（龙港）科技发展有限公司依托龙港印刷产业带优势，带来了《全职高手6》《盗墓笔记》等IP的二次元周边，以及白鹿演唱会专属钻石“吧唧”、应援棒等明星周边，同时还带来了蜘蛛侠等国际IP授权周边，展现了其强大的供应链交付能力。浙江奇境魔方动漫有限公司则首发番茄小说热门IP《十日终焉》的“抱宠系列”新品，用异形猫爪杯垫等治愈系周边精准击中Z世代喜好，并展出《一人之下》《全职高手》等丰富产品线。

作为浙江馆中的一大亮点，苍南县旅游投资集团有限公司与温州喜又文化创意有限公司联手亮相。喜又文化现场首发群像IP“好运番番”与原创IP“HANA”。双方深度挖掘本土文旅资源，将根植于苍南168黄金海岸线的城市精灵“LUMI”系列带到现场，用萌系治愈的潮玩生动道出浙南本土原创IP的蓬勃活力，展现了温州文创从设计研发到城市文旅场景融合的全链路能力。

传统制造如何焕发新活力？温企给出了“古今交汇”的解法。温州禀赋工艺品制造有限公司此次主打“让文化‘玩’进现代生活”。展台上，既有集结了琉璃烧制、大漆髹饰等多项国家级非遗技艺的故宫文华艺术定制产品，尽显厚重典雅；又有携手《王者荣耀》推出的迷你“聚”场系列盲盒，让玩家在动手把玩中体验电竞潮玩的轻盈与乐趣。

而作为业内领先的工艺品制造商，温州亚博有机玻璃有限公司展现了“温州智造”的实力。这家从“中国印刷城”走出来的企业，已从传统的OEM代工成功走向IP共创。此次展会，他们首发了依托苍南“168黄金海岸线”开发的流沙文创，通过高透浇筑与无尘入油等工艺，把灯塔、碧海、渔礁的动态风光装进方寸之间。

除了让人目不暇接的潮流新品，独立设馆的“鹿城馆”则呈现了温州深厚的文化底色。展馆外，映衬着瓯江潮起、白鹿衔花等鹿城文化元素，墙面上的“海丝朔门”与“世界温州”字样交相辉映。这里集结了崇林斋的彩石镶嵌、汉臣的瓯窑画、瓯悦的城市礼品定制等传统非遗与文创品牌，以及华臣太合的网剧协拍等文旅新业态。鹿城馆的古韵悠长与浙江馆内“潮玩温州”的时尚灵动交相呼应，立体勾勒出温州文化产业向新而行、多元共生的蓬勃态势。

来 源：温州日报

原标题： “潮玩新势力”与“海丝古韵”同台竞秀 温州文创亮相长三角文博会

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com