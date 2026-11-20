温度新闻客户端 2026-11-20 10:10:48

城市治理长期面临巡查覆盖范围有限、问题发现滞后、处置效率不高等现实难题。面对这些治理痛点，瓯海区综合行政执法局加速推进智慧执法体系建设，持续迭代升级“空中巡查+闭环处置”新型执法模式。

温州网讯 城市治理长期面临巡查覆盖范围有限、问题发现滞后、处置效率不高等现实难题。面对这些治理痛点，瓯海区综合行政执法局加速推进智慧执法体系建设，持续迭代升级“空中巡查+闭环处置”新型执法模式。

今年以来，这种新型执法模式已累计处置各类违规案件2649起，推动城市治理从“人工被动响应”向“智能主动发现”转变，城市管理质效得到明显提升。

试点迭代升级

AI技术从试点探索到深化应用

去年5月，瓯海区综合行政执法局依托“大综合一体化”改革，上线“双网融合”平台，正式开启“空中执法”试点应用。从自建非接触性执法监控与“雪亮工程”监控资源中筛选100多路监控点位，聚焦机动车人行道违停、流动摊贩占道经营等市容高频顽疾，实行24小时不间断智能监测。试点期间，AI整体识别准确率达60%，平台当年成功处置各类事件1000多起，辖区96310执法热线占道类投诉同比下降10%。

在前期试点实践的基础上，今年瓯海区综合行政执法局进一步在智慧执法平台接入专属AI识别算法。算法对重点路段、商圈周边、背街小巷开展全天候自动扫描，精准抓取违法行为发生时间、地理位置、现场影像等关键证据，补齐非工作时段监管薄弱的短板，有效减少人工巡查中漏判、迟判现象，为非现场执法提供技术支撑，为执法全流程闭环运转夯实基础。

闭环高效运转

推动治理效能持续提升

依托AI识别技术能力，瓯海区搭建起“空中发现—智能派单—快速处置—及时反馈”完整工作链条。AI系统捕捉违规线索后，自动生成标准化工单，按照属地管辖原则直接派发给一线执法人员，同步推送案件定位信息及取证画面；执法人员赶赴现场完成核查、劝离、处罚等工作后，将处置结果实时回传平台完成销号。以流动摊贩占道类问题为例，执法人员从识别发现到处置完结最快不到2小时，真正实现城市管理问题“早发现、快处置、少反复”，充分彰显智慧执法的效率优势。

这套环环相扣的处置流程，也在实战中交出亮眼的治理成绩单。据统计，今年以来，瓯海区综合行政执法局依托“空中巡查+闭环处置”新型执法模式，累计处置各类违规案件2649起。其中，机动车人行道违停、流动摊贩占道经营两类重点问题的处置效率较传统人工巡逻模式实现大幅提升，辖区重点路段违法行为反弹率持续下降。

瓯海区综合行政执法局相关工作人员表示，将持续打磨优化AI算法识别精度，不断拓宽城市管理智能应用覆盖面，以技术革新驱动城市治理迈向精细化、智慧化、高效化新阶段。

来 源：温度新闻客户端

原标题： AI赋能空中执法 瓯海跑出城市智慧治理新速度

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com