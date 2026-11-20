潮新闻 2026-11-20 08:27:00

为深入贯彻国家粮食安全战略，提升复种指数与粮食综合产能，自2021年起，温州试点“麦—稻—稻”“油—稻—稻”等多元化周年三熟种植模式，推动“一地多用、一地多收”，探索形成适合浙南地区的高效粮油种植体系，为稳粮增油和农民增收提供坚实支撑。

“稻穗饱满，产量比预想的要好，亩产约400公斤。”近日，平阳县昆阳镇湖屿村的稻虾基地里，种粮大户吴晓俭看着，基地600多亩晚稻全部收完，难掩笑意。

稻谷刚离田，稻田不停歇。晒田、整田、种水草，田块就地改成虾池，育苗池里培育好的虾苗随即转移过来，在这里越冬、育肥。“收割、晒田、投苗，一环扣一环，时间无缝衔接。”吴晓俭说，按目前规格和长势，这批小龙虾明年2月末、3月初上市，正好赶上早春行情。

平阳的大片良田，刚收割完水稻。受访者供图

这样的节奏，一个多月前就已开启。彼时基地800多亩单季稻收割完毕，田块充分晒田后启动“育早苗”，投放种虾繁育虾苗。今年天气适宜，虾苗成活率高、规格齐，一斤500尾左右的苗，20天后能长到一斤200尾。除自用，还销往周边及其他地区，“育苗+养殖”的增收路越走越宽。

两季稻、两季虾，田还是那块田，效益却翻了番。“水稻是保底的，龙虾是增收的。”吴晓俭算账：稻谷稳住口粮和基础收益，小龙虾拉高亩均效益，加上虾苗销售，一亩田能挣出过去几亩的钱。据基地统计，该模式平均亩产优质稻谷500公斤、小龙虾200公斤，“一水两用、一田双收”。

把冬天的四五个月用起来，吴晓俭的做法是搞养殖，也有地方是种植小麦、蔬菜等。

温州人多地少，“七山一水二分田”，耕地增量空间有限。稳粮的增量从哪里来？温州的探索是把时间利用起来，让同一块田在一年里多排几茬。“我们冬季温光条件好，适合发展周年三熟。”温州市农业技术推广中心工作人员这样解释。

一季稻收割后进行龙虾鱼苗。受访者供图

为深入贯彻国家粮食安全战略，提升复种指数与粮食综合产能，自2021年起，温州试点“麦—稻—稻”“油—稻—稻”等多元化周年三熟种植模式，推动“一地多用、一地多收”，探索形成适合浙南地区的高效粮油种植体系，为稳粮增油和农民增收提供坚实支撑。

如今，在平阳、瑞安、乐清沿海河谷平原，稻稻油、麦稻稻、麦稻稻三熟制连片示范。当地选育短生育期油菜、大小麦品种，生育期比常规品种缩短十多天；集中育秧机插压缩大田生长时间、钵苗育秧拉长秧龄空间；稻麦全程机械化把用工成本降下来，用技术抢时间。

新增一季的种养，缺干活的人手怎么办？温州全市共规划建设农事服务中心52个，已建成农事服务中心40个，其中粮食生产类35个，提供代耕、代种、统防统治、机收、烘干等清单式托管，一个中心辐射约一万亩耕地，这成为种田的“管家”和“助手”。如乐清市蒲岐镇现代化农事服务中心开展代烘干、代清理、代运输、代加工、代销售“五代”服务，日育秧能力4万盘，日加工能力100吨，烘干批处理能力320吨，与45户小农户签订农事服务合同，年提供全程托管面积1800亩次，单环节托管面积13.8万亩次，年服务粮食总量4.4万吨。又如苍南县天尚飞现代化农事服务中心配备了成套育秧播种流水线、水稻烘干机、配套热源除尘除杂等设备122台（套）农机装备，拥有智能化暗室500㎡、自动化育秧大棚45000㎡，年育秧能力达3万亩次，年烘干谷物1.5万吨，恒温仓储2600吨。通过构建“全程化、一站式”社会化服务体系，有效破解小农户分散经营难题，实现育秧、耕作、植保、烘干、仓储全链条覆盖，为粮食稳产增产注入强劲服务动能。

机械化耕作提高效率。 受访者供图

农户把工序交出去，把时间抢回来，冬春季闲置的中心产能也被盘活。

但是，多熟制能不能推得动，最终看农户的账本。如何让农户实现“一亩地赚三季钱”？一是种粮补贴收入。新增小麦、大麦、油菜等可使种植户直接增加一季补贴收入，有效激发各方生产积极性。比如，如瑞安市三熟季可增收补贴240元/亩、苍南县可增300元/亩，平阳县分别增190元/亩（麦）、200元/亩（油），乐清市分别增150元/亩（麦）、170元/亩（油）。二是单季种植收益。以小麦为例，乐清市2022年率全省之先将小麦纳入粮食最低收购价政策，浙江省最低收购价每50公斤123元、省级订单奖励每50公斤30元合计每50公斤153元。根据2025年温州市小麦平均单产253.62kg/亩，一季小麦收益为776元/亩，成本约在500元/亩（未含当季土地租金），亩增收276元/亩（未含补贴、未扣除当季土地租金）。

当然，把时间和田地用足，也要讲究策略。农业部门，不鼓励大户把所有地块都连上一季，必须留出一部分冬耕、晒垄、种绿肥，养地与生产两条腿走路。

“同一块田，收两季稻、出两季虾，田不闲、人不闲，钱袋子也越来越鼓了。”吴晓俭这句话，说的是一块田的账，也道出了温州探索“向时间要粮油”的实践。据介绍，近年，温州全市新增油菜稻约5万亩、小麦稻约3.5万亩，大小麦种植面积从1万多亩增长到5万多亩。

来 源：潮新闻

原标题： 一亩地多赚一季钱 温州探索“多熟制”让闲田增粮又增收

记者 应忠彭 通讯员 平阳·林子婧

本文转自：温州新闻网 66wz.com