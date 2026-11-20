温州日报 2026-11-20 08:13:00

11月19日上午，温州市召开2026年度民生实事进展情况新闻发布会，市府办、市教育局、市卫生健康委、市妇联、市消防救援局有关负责人现场亮出一组组数据，项目“进度条”被逐一刷新。截至10月底，阳光食安、幸福养老等十方面42项民生实事已有40项提前完成年度任务，全部项目将在11月底前完成。

温州网讯 民生实事不搞“盆景式”形象化项目，而是要让千家万户看得见、摸得着、能受益。11月19日上午，温州市召开2026年度民生实事进展情况新闻发布会，市府办、市教育局、市卫生健康委、市妇联、市消防救援局有关负责人现场亮出一组组数据，项目“进度条”被逐一刷新。

截至10月底，阳光食安、幸福养老等十方面42项民生实事已有40项提前完成年度任务，全部项目将在11月底前完成。

情牵重点群体

用心绘就“全龄友好”幸福画卷

数据：实施“儿童友好”工程，建成儿童友好九类单元50个、家庭友好服务站12个，改造提升未成年人思想道德阵地和乡村学校少年宫各50个，开展各类活动2350余场，惠及未成年人51万余人次；实施“幸福养老”工程，政府全额出资，为全市96.17万名70周岁以上户籍老年人统一购买意外伤害保险；实施“扶残助弱”工程，为2200名低收入家庭青少年开展职业教育到就业一体化帮扶。

对“一老一少、一残一弱”的关怀，铺就“全龄友好”画卷最温暖的底色。其中，对未成年人的倾情呵护，更是着墨最重也最见温度的一笔。

市政府连续两年将“为未成年人家庭提供一对一公益家庭教育指导服务”列入民生实事。搭建“2+12”家庭教育个案咨询站点，即2个市本级核心站点+12个县（市、区）分站，咨询空间内设置家庭访谈、沙盘疗愈等功能区域；汇集教育、心理、法律、社工等方面的专家和一线骨干，组建234人的家庭教育个案咨询师队伍，开展“一对一”公益家庭教育指导服务2826户次。

而温州市教育局则着力推进“幸福家长”亲子关系成长课堂。今年已完成成长课堂2211期，其中线下讲座1846场、集中观看线上课程365场，惠及家长238万余人次，实现城乡小学、初中、高中全覆盖。

聚焦优质均衡

持续提升公共服务保障水平

数据：新增普高学位约4600个，投用互动教学云窗1427套，配备人工智能教育设备5668台；完成全域幸福河湖建设109.44公里，更新改造农村供水管网150公里，惠及91个村庄、11.5万人口；完成老旧小区供水管网改造10个，惠及居民6600余户；打通断头路14条；创新单点单口室外布设模式，设置电动自行车“一户一桩”智能充电口6300个。

打造覆盖全民、均衡普惠、优质可及、高效可持续的公共服务体系，才能接住人民群众对美好生活的向往。

电动自行车群众使用率高，充电问题也是群众反映最集中、关注度最高的问题之一。2022年以来，温州持续大面积推进集中充电设施建设，已累计建成集中充停场所9.35万处、充电口77.25万个，但受限于建设场地、距离等条件，部分充停点布设偏远，群众使用不便。

今年，我市不再追求集中建设大型站点，而是以户为单元，在房前屋后、院落外墙安装密封式专用充电插座，做到一户一插座、一回路，创新推出“一户充”模式。

“‘一户充’推广以来，最直接的变化是楼道违规充停少了，飞线充电少了，入户充电现象也少了。”新的一年，温州将继续推广“一户充”项目，同时对电动自行车集中充停场所开展改造提升，增加隔断、配置挂钩，并接入AI火灾识别系统，让电动自行车停得方便、充得安心。

聚焦筑牢防线

全力守护群众生命健康安全

数据：开展应急救护持证培训9.41万人，其中急救培训1.79万人；深入实施阳光食安工程，完成中小学校食堂智能提升887个；改造提升老旧高层住宅建筑消防设施150栋，老旧民房及弱势群体居所2720户；完成重点人群结直肠癌筛查29.9万人，城乡妇女两癌筛查10.1万人，宫颈癌筛查5.02万人，为全市3735名0—6岁儿童免费开展孤独症筛查。

人民至上、生命至上。疾病筛查，贵在把预防做在前面、将健康关口前移。今年，我市统筹各类筛查资源，在全市设置网点、初筛机构，推动重点人群结直肠癌、妇女“两癌”、0—6岁儿童孤独症和适龄儿童窝沟封闭的筛查服务就近可及。这几类疾病筛查服务均由政府免费提供。其中，需要做进一步检查的对象，每人可获得400—500元补助。

筛查之后，随访随即跟上。今年，我市已完成3.1万人次随访工作，重点跟踪筛查阳性对象的后续诊疗服务，建立绿色转诊机制——对结直肠癌筛查阳性对象，优先预约肠镜检查；对“两癌”筛查、孤独症筛查阳性对象，优先预约省市级医院专家号源。

重点聚焦三个方面

来 源：温州日报

原标题： 温州召开2026年度民生实事进展情况新闻发布会 把民众期盼的事干到实处

记者 潘培期 摄影: 郑鹏 美编: 胡晓瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com