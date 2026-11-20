温州日报 2026-11-20 09:07:46

近日，全省第七批工业互联网平台名单正式公布，温州共有6个行业型平台成功入选。

温州网讯 近日，全省第七批工业互联网平台名单正式公布，我市共有6个行业型平台成功入选。

这6家入选平台分别为温州聚星科技股份有限公司开发的聚星电接触材料智造工业互联网平台、浙江瑞立空压装备有限公司开发的瑞立空压装备工业互联网平台、默飓电气有限公司研发的默飓电气输配电装备智能制造工业互联网平台、浙江华光汽车内饰股份有限公司开发的浙江华光数智云梭工业互联网平台、浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司开发的新能源汽车智能制动工业互联网平台和浙江欧诺机械科技股份有限公司开发的欧诺包装机械产业链协同工业互联网平台。

据介绍，6大入选平台依托龙头企业深厚制造积淀，通过集成工业模型、人工智能、5G物联网等新一代信息技术打通行业痛点难点，实现生产提质、效率提升、成本下降。如入选的默飓电气输配电装备智能工业互联网平台面向输配电装备行业多品种、小批量、定制化强、供应链复杂等痛点，以“数据+模型+业务中台”为核心，融合“榕博士”电气行业垂类大模型，构建研发设计、生产制造、质量管控、供应链协同、设备运维五大能力模块，实现智能柔性混线生产。

在做强自身数字化能力的基础上，六大入选的平台以行业共性需求为导向，沉淀细分工艺经验，把龙头企业成熟的智造经验转化为可复制、可推广的数字化方案，降低中小配套企业数字化改造门槛，推动产业链大中小企业协同升级。如入选的瑞立空压装备工业互联网平台面向新能源汽车零部件和轨道交通装备两大细分行业提供集成化服务，并对外提供35个工业APP，目前平台注册企业用户500多家，其中工业企业69家。而欧诺包装机械产业链协佩带工业互联网平台面向310家产业链企业提供服务的同时，联合5所高校及产业链企业开展协同创新，每年提供200批次以上质量检测与数据支撑服务，推动产业链协同创新。

近年来，我市坚持“一产业一平台”、加大头部平台企业培育力度，鼓励重点工业企业对工业制造环节进行网络互联改造，加速制造企业向平台型企业转型，目前全市获评省级工业互联网平台共有45个。下一步，我市将持续完善工业互联网平台梯度培育体系，推动平台打通产业数据壁垒、丰富数字化服务供给，助力更多中小企业实现低成本数字化改造。

来 源：温州日报

原标题： 数实融合赋能先进制造 6个工业互联网平台入选“省榜”

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com