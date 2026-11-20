温州新闻网 2026-11-20 21:42:00

温州网讯（记者 鲍苗苗）11月20日晚，2026浙江省城市篮球联赛在宁海中学体育馆打响，温州队对阵宁海队，这是温州队小组赛最后一个客场。温州队全力拼到最后，以82：85惜败对手。

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