温州日报 2026-11-20 09:07:47

11月18日，分批次错峰放假的温州2026年秋假收官。记者11月19日从我市交通部门获悉，今年秋假期间，民航、铁路、市域轨道交通三线协同，承接全城亲子出游、研学出行等需求。其中，铁路温州南站、温州北站累计发送旅客46.5万人次，温州龙湾国际机场运送旅客25.4万人次，温州轨道交通线网总客运量88.57万人次，出行节奏梯度释放、错峰明显。

温州网讯 11月18日，分批次错峰放假的温州2026年秋假收官。记者昨日从我市交通部门获悉，今年秋假期间，民航、铁路、市域轨道交通三线协同，承接全城亲子出游、研学出行等需求。其中，铁路温州南站、温州北站累计发送旅客46.5万人次，温州龙湾国际机场运送旅客25.4万人次，温州轨道交通线网总客运量88.57万人次，出行节奏梯度释放、错峰明显。

今年温州义务教育阶段中小学实行市域分批次错峰放秋假：瑞安、文成、平阳、泰顺、苍南、龙港放假时间为11月11日至13日；鹿城、龙湾、瓯海、洞头、乐清、永嘉则安排在11月16日至18日，每批假期均为三天。分时段放假的制度设计，也推动全市铁路、民航客流平稳梯度增长。

铁路是中短途出行的主力。数据显示，2026年温州秋假期间（11月11日—18日），温州南站、温州北站累计发送旅客46.5万人次，其中温州南站客流同比去年增长4%。客流峰值出现在11月14日，当日发送旅客7.6万人次，整体运行平稳，未出现拥堵扎堆，出行方向集中在上海、南京、北京、厦门、景德镇等城市。

运力上，铁路温州南站秋假期间累计加开临客列车13对，覆盖热门研学、短途出游方向。针对研学团体集中、未成年人占比高、带队人员少的特点，11月13日至16日，车站针对研学出行集中时段，开设研学专属安检通道、设置团体专属候车区，安排专人跟进进站、候车、检票、乘车全流程，专项服务研学团体9批次；便民服务小分队重点面向研学学子、亲子家庭、大件行李旅客开展咨询引导、物资递送和应急保障。

民航则畅通长途出行通道，撑起跨区域研学、探亲出游需求。不少家庭借助秋假衔接周末，拼出5天出行窗口，奔赴更远目的地。2026年秋假假期，温州机场累计保障进出港客运航班1706架次，累计运送进出港旅客25.4万人次。机场持续优化进出港、行李提取、空轨换乘全流程服务，增派现场引导人员，重点服务未成年人、老人、亲子家庭等群体，提升特殊旅客出行体验。

秋假的集中出行需求也带动了我市轨道交通的客流人气。“除了承载前往动车站、机场的客流外，城乡互通的出行需求也在本次秋假中特别凸显。”市铁投集团相关负责人告诉记者，假期期间，轨道客流呈现鲜明的城乡双向流动特征：如市区的家庭搭乘轨道交通前往瑞安、乐清等地，沉浸式体验山海自然风光、乡土人文资源；瑞安、乐清的亲子群体则乘坐轨道交通“进城”，打卡市区科技馆、博物馆、商圈等公共休闲场所。

车厢里、站台上，研学、出游场景随处可见，便捷绿色的市域轨道，拉近城乡时空距离，激活全域文旅资源。面对叠加客流，运营方精准研判出行规律，通过加密高峰班次、优化城乡区间运力、延后重点站点末班车等方式，保障市民错峰出行和晚间返程。11月11日至18日，温州轨道交通线网总客运量 88.57万人次，较平日日均客流上升12.84%，运行图兑现率、列车正点率均保持100%。

来 源：温州日报

原标题： 错峰秋假收官 客流梯度释放 我市空铁轨接力承接亲子研学流

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com