温州日报 2026-11-20 08:27:00

11月19日，“乡约文化π·π享会”温州市第二批市级文化特派员工作阶段性交流活动在温州道德馆举行。31位市级文化特派员把扎根山乡海岛的实践浓缩成鲜活的故事，同台晒派驻进展、比项目实效。

温州网讯 昨天，“乡约文化π·π享会”温州市第二批市级文化特派员工作阶段性交流活动在温州道德馆举行。31位市级文化特派员把扎根山乡海岛的实践浓缩成鲜活的故事，同台晒派驻进展、比项目规划。

今年6月，我市启动第二批文化特派员选派工作。4个多月来，219位文化特派员在古村田园、山坳海岛间扎下根来，谋划了一批接地气、有温度的文化惠民项目。此次交流既是对阶段性工作的集中盘点，也将从中遴选一批导向明确、带动性强、群众认可度高的重点项目，给予重点扶持。

活动现场，文化特派员的讲述带着泥土的温度。派驻永嘉县岩头镇芙蓉村的陈忠让沉寂的千年鱼灯非遗重新“亮”起来。针对芙蓉鱼灯传承断层等困境，他募集非遗专项善款，带着村民重拾鱼灯技艺，拉起一支20余人的本村表演队，成功登上市级舞台。他写下20余篇特派员日记在市级媒体上持续发声，把古村风貌提升、古建修缮、非遗活化的点滴变化送到了市民眼前。

派驻瑞安市平阳坑镇塔石村的李若嘉当起“资源串联人”。她对塔石村的文化礼堂、公共节点、闲置空间进行盘点与串联，通过空间微改造、内容策展、活动共创、村民参与等方式，把零散的“空白点”串成连贯的文化动线，让原本冷清的公共空间，变成故事发生、活动常办、产业落脚的活力现场。

在平阳县顺溪镇溪南村，文化特派员王绍建延续畲族文化活态。他一边推进畲族文化园项目设计、对接补助资金，一边启动本土文化人才摸底，培育村民骨干成为传承主力，推动畲族文化从记忆馆的静态展陈，融入村庄日常烟火。派驻泰顺县三魁镇张宅村的姜志峰用数字技术为百年百家宴赋能，打造数字IP、沉浸式展陈与本土数字化人才培育体系，推动百家宴朝着“全年可体验、四季都精彩”的方向破圈生长。

这场活动不仅是新一批文化特派员的经验交流，也是“传帮带”的接力。现场，聘任董佳莺、齐帅、吴涤、李睿浦、黄建峰、周思嘉等6位首批文化特派员组成工作指导组，以“老带新”传帮带机制助力新一批文化特派员做实基层文化项目。据了解，自2024年实施文化特派员制度以来，温州首批派驻省、市、县三级227名文化特派员实现乡镇（街道）全覆盖，通过文旅规划、文创销售等方式帮助派驻地增收8344万元。

市委宣传部相关人员表示，文化特派员坚持调研先行、因村施策，既为乡村“富脑袋”，也帮村民“富口袋”。这场活动既是项目的经验交流，也是成长的加油站，期待更多扎根乡土的文化探索，能为温州乡村留下带不走的文化财富，绘就更鲜活的乡村文化振兴图景。

来 源：温州日报

原标题： 31位文化特派员同台交流 话实绩谈体会 泥土气里见干货

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com