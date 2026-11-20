温度新闻客户端 2026-11-20 10:54:00

林间的春笋、林下的木耳、枝头的高山杨梅，这些原本不起眼的山货，经过共富工坊的加工包装，不仅走俏国内市场，还坐上集装箱卖到了全球20多个国家。

靠山吃山，如今在铜铃山镇有了新吃法。林间的春笋、林下的木耳、枝头的高山杨梅，这些原本不起眼的山货，经过共富工坊的加工包装，不仅走俏国内市场，还坐上集装箱卖到了全球20多个国家。一条全链路打通的生产线，既让留守村民在家门口端稳了“饭碗”，也让村集体增收有了稳定渠道，真正把绿水青山变成了带动跨境共富的“金山银山”。让我们走进石门村共富工坊，看山货如何出山出海。

石门村的林下种植基地里，村民们正俯身管护木耳菌棒，让一排排菌棒整齐排布在林间；不远处的共富工坊生产车间内，深加工生产线同样一派繁忙，村民们分拣装袋，将一批即将送往海外的农产品封箱打包，四条生产线跟着农时错峰运转，把山里的四季好物串成了全年不断的增收链条。

“我们工坊生产线按农时安排生产。清明前后加工笋罐头；7月着手制作木耳菌棒，9月下地培育，半个月后即可采收。目前共有四条生产线，分别生产清水罐头、腌菜、油焖笋以及杨梅制品等。”石门村共富工坊负责人郑式忠介绍道。

产业建在家门口，增收致富不用愁。对于村里的留守妇女和中老年群体来说，在家门口的工坊务工，既能兼顾家庭老小，又能获得稳定收入，成了大家眼中实打实的增收门路。“在这里务工收入稳定，还能照料家庭，十分便利。工友们结伴上下班，大家都很满意，我每日务工收入可达一百余元。” 村民奚金凤说。

稳定的就业岗位，持续带动村民、低收入农户增收。据了解，工坊固定吸纳本村村民10余人，每到木耳集中采摘季，用工量可达六七十人。在致富带头人郑式忠的牵头运营下，工坊已累计吸纳留守妇女、低收入农户20余人就近务工，其中低收入群体6人，人均月增收4000元；直接带动村集体年增收30万元，参与农户户均年增收4500元，深山生态资源转化成了村民看得见、摸得着的收入。

产业稳步发展的背后，离不开镇党委政府的全力托举。每到产品集中出货的高峰期，镇机关干部都会主动下沉一线，帮忙打包装箱，赶制订单。在拓展市场的路上，镇里也主动牵线搭桥，对接销售资源，为深山农产品找销路、拓渠道。“订单量大的时候，多亏镇里干部过来搭把手，还帮我们对接客商，一起把产品卖向更远的地方。” 郑式忠说。

“依托石门共富工坊，我们实现菌棒规模化自主生产7万余棒，累计向20户低收入农户免费发放菌棒1万余棒，助力农户户均增收2500元。工坊聚焦高山鲜食玉米、黑木耳、红托竹荪等特色农产品，依托‘文品天成’直营店、森铃销售矩阵，签订农副产品采购协议18份，持续拓宽农户销售渠道。”铜铃山镇党委委员包绍庆介绍。为放大共富效应，铜铃山镇以党建为引领，推行“党组织+企业+村集体+农户”抱团发展模式，由石门村联合岭后村、下垟村等8个村共同投资建设工坊，构建起“风险共担、利益共享”的发展共同体。

在夯实内销渠道的基础上，当地依托丰富华侨资源打通海外直供链路，让深山农产品迈出跨境出海的步伐。今年以来，全镇已通过航运出口7个集装箱农特产品，以笋罐头、黑木耳为主，同时涵盖杨梅鲜果等特色品类。“工坊现有4条SC认证生产线，已取得出口登记备案资质，产品远销四大洲20多个国家和地区，包括德国、保加利亚等。”包绍庆说。

“我们在林下空间重点打造黑、白、红、黄、绿五色森林基地，现已联动6个高山乡镇、10个行政村，将五色森林共富版图拓展至全县范围。”包绍庆介绍，铜铃山镇全域面积168平方公里，其中林地面积超过155平方公里，广袤的林下空间是发展农业的最大家底。眼下，铜铃山镇正充分挖掘林下经济潜力，不断扩大共富产业的辐射圈。

为打破农产品生产的季节性短板，共富工坊把方向放在产品精深加工上，持续研发开袋即食类食品。眼下新推出的油焖笋市场反响热烈。郑式忠表示：“下一步，我们还将不断丰富产品品类，推动生产线常态化持续生产，带动更多群众就近就业增收。”

从林下种植到精深加工，从本土产销到跨境出海，一条全链路贯通的林下经济产业链，正在铜铃山的青山绿水间不断延伸。下一步，铜铃山镇将紧扣全县“159富民倍增计划”，立足高山生态优势和冷凉资源禀赋，持续放大冷凉生态、高山菌菇等特色优势，做优做强林下经济全产业链，擦亮高山生态农产招牌，让生态红利持续转化为共富动能，带动更多群众共享产业发展成果。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 出山出海！文成林下好货变身“国际商品”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com