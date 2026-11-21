11月24日0点起，温州龙湾国际机场正式启用新大门编号！
温度新闻客户端 2026-11-21 10:17:11
为优化航站楼标识引导体系，进一步提升旅客出行指引体验，温州龙湾国际机场将对T1航站楼国际厅、T2航站楼各层出入口大门编号按照由南至北顺序统一重新编排。
为优化航站楼标识引导体系，进一步提升旅客出行指引体验，温州龙湾国际机场将对T1航站楼国际厅、T2航站楼各层出入口大门编号按照由南至北顺序统一重新编排，现将有关变更事项通告如下：
一、生效时间：
2026年11月24日0点起，正式启用新大门编号。
二、编号调整范围：
包含T1国际/港澳台出发到达、T2航站楼出发层、4.5米夹层、到达层等出入口。
三、温馨提示：
请广大旅客出行时，以航站楼新标识、指引牌为准。出行接送的市民、网约车、出租车驾驶员留意编号变化，按照现场指引接送旅客，避免走错出入口。由此带来的不便，敬请谅解。
如需咨询，可拨打机场服务热线：0577？96555。
具体示图如下
T1航站楼国际厅（改造后）
T2航站楼（改造后）
温州龙湾国际机场
2026年11月20日
来 源：温度新闻客户端
原标题： 11月24日0点起，温州龙湾国际机场正式启用新大门编号！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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