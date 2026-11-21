温州日报 2026-11-21 09:34:37

以约占全市外贸企业1‰数量，贡献了全市13.9%的外贸总额，这是今年前十月，温州AEO高级认证企业交出的反差鲜明的成绩单：出口额达236.67亿元，同比增长29.6%。

以约占全市外贸企业1‰数量，贡献了全市13.9%的外贸总额，这是今年前十月，温州AEO高级认证企业交出的反差鲜明的成绩单：出口额达236.67亿元，同比增长29.6%。

温州网讯 日前，随着浙江泰星儿童玩具有限公司、夏梦·意杰服饰有限公司先后通过海关AEO高级认证，温州AEO高级认证企业总数达到37家。AEO这张被称作国际贸易的“绿色通行证”，正以其通关便利工具，铸起温州民营制造参与全球竞争的“信用基座”。

据统计，我市外贸企业有36000余家，前十月，全市进出口总额达2633亿元。AEO政策最直接的红利，落在通关效率与成本上。AEO即“经认证的经营者”，是世界海关组织倡导的国际信用认证制度，也是海关最高信用等级。获证企业在国内享受低查验率、优先通关、减免担保金等便利，在与中国互认的全球34个经济体、60个国家（地区）享受通关便利。海关总署数据显示，AEO企业平均查验率已降低20%，进口平均通关时间缩短34%。对于交付时效敏感的行业，这种确定性本身就是竞争力。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司对AEO的感受来自市场开拓端。柬埔寨是温州宠物食品产业出口的重要市场，今年9月，中柬AEO互认实施。“中柬互认让货物在柬埔寨能享受更低查验率还能优先查验，直接提升了我们开拓东南亚市场的信心。”源飞外贸部工作人员林敏表示。今年前十月，该公司出口柬埔寨的产品货值达849万元，同比增长近235%。

AEO的效用远不止于“快”。夏梦·意杰服饰有限公司在认证筹备过程中经历了一次“体检式”升级。“从仓库管理到单证追溯，每一个环节都重新梳理了一遍。”公司总经理王小春坦言。“我们第一时间跟欧美、亚太地区的客户分享了这个好消息，这对客户提升对我们产品和企业的信任度起到很关键的保障作用。”夏梦·意杰国际关务部经理周艳青表示。AEO认证过程中企业沉淀下来的管理能力，往往比短期通关红利更具长期价值。浙江泰星关务负责人陈薛津则把这张证书看作“企业规范化、国际化发展的全面提档升级”。认证过程倒逼企业将内部控制、守法规范、贸易安全、财务状况四大维度固化为制度流程。

从结构上看，37家AEO企业的分布勾勒出温州外贸的产业底色与升级方向。乐清电气集群是密度最高的板块，德力西电气、创奇电气、常安集团、正泰仪表、益而益集团等12家企业已进入AEO行列，覆盖龙头到“专精特新”的梯队。泵阀领域，超达阀门拿下温州行业首家AEO高级认证，带动永嘉泵阀产业链的信用体系建设。泰星所在的泰顺竹木产业和夏梦·意杰所在的温州高端服装，则代表了传统优势产业以信用升级带动品牌国际化的推进。新业态同样在进入这张网络：温州誉泰进出口有限公司去年成为浙江首家获AEO认证的新能源汽车出口企业，业务辐射中东、非洲、东南亚等地区。AEO的覆盖面从电气、汽配等优势品类，向新能源出口和传统制造高端化两端延伸。

延伸路径背后反映的是温州海关培育逻辑的调整。早期AEO培育往往聚焦单家企业“补短板”，如今更强调系统培育。依托关地合作机制，温州海关开展“关长送政策上门”，并运用海关企业画像系统积极引导符合条件的外贸企业提出AEO申请。同时，以“一企一策一专班”模式，针对企业内部控制、贸易安全等薄弱环节开展点对点辅导。标杆企业现身说法、多部门联合宣讲，更是进一步打通政策传导末端。

AEO培育正嵌入产业升级的全过程，“信用”成为更多“温州制造”出海时无需翻译的通行语言。

来 源：温州日报

原标题： 千分之一企业贡献超13%外贸额！温州AEO高级认证企业的“信用红利”从何而来

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com