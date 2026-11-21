温州日报 2026-11-21 10:17:13

当黄杨木雕《生肖龙潮玩》遇上周杰伦官方IP“周同学”会碰出怎样的火花？11月20日，首届历史经典产业博览会在杭州启幕，温州历史经典产业“三瓯三雕”亮相。老手艺与顶流IP撞个满怀——展台前年轻人排队打卡，一旁的国礼屏风则让人屏息驻足。一场古今对话，开出绚丽的“产业之花”。

温州网讯 当黄杨木雕《生肖龙潮玩》遇上周杰伦官方IP“周同学”会碰出怎样的火花？11月20日，首届历史经典产业博览会在杭州启幕，温州历史经典产业“三瓯三雕”亮相。老手艺与顶流IP撞个满怀——展台前年轻人排队打卡，一旁的国礼屏风则让人屏息驻足。一场古今对话，开出绚丽的“产业之花”。

黄杨木雕作品前面围满了前来参观的年轻人。林迎颖 摄

温州展厅门口，一艘“航船”先映入眼帘。主门头提取温州拼音首字母“W”，把“瓯江潮涌、朔门帆影、海上丝路”三重意象糅进起伏的流线里——浪在翻卷，帆正鼓风，仿佛载着瓯越千年文脉，从海上丝路一路破浪而来。

最让人挪不开脚步的，是镇馆之宝彩石镶嵌屏风《西湖十景》。灯光打在十扇黄花梨连屏上，彩石拼出的湖光山色流光溢彩——它由20多位大师历时5个多月雕琢而成，2016年G20杭州峰会时，曾作为迎宾背景立在西子国宾馆主会场，后被永久收藏。移步另一侧，9.5米长的瓯绣长卷《江山胜览图》沿墙徐徐铺开：1607个人物、494幢屋舍，舟楫禽畜散布其间，丝线在灯下泛着柔光。这是老中青三代20多位大师绣了一年多的心血，与朔门古港遗址出土的瓷片相互印证，把元代温州港商贾云集、千帆竞发的繁华，一针一线“绣”了出来，观众俯身细看针脚，久久不肯直起身。

此外，一件洞头贝雕《康熙螺钿斗笔》格外亮眼：笔杆选用紫光檀，镶嵌精美螺钿纹饰，搭配羊毫笔头，形制古雅、纹饰精巧，兼具书写实用价值与工艺观赏价值。灯光下，螺钿泛出温润的光泽，引得不少观众围拢细看——老手艺的精细，就藏在这方寸之间。

历史，并没有被关进展柜。黄杨木雕《生肖龙潮玩》把千年雕刻手艺糅进潮流设计，与周杰伦官方IP“周同学”联名，演唱会期间全国限量发售，上线即售罄，此次展台前，年轻人慕名而来，举着手机连连拍照。

现场，以好事“花生”、不“姜”就要讲究、“参参”不息命名的花生、姜、海参等黄杨木雕手把件得到了年轻人的喜爱。温州华艺雕刻厂负责人、中国工艺美术大师叶小鹏说：“潮玩产品上线，把经典和创意深度结合，让年轻人的目光有了落点。”

可看、可感、可互动、可打卡，温州馆成了展会里人气最旺的“打卡地”。AI元宇宙互动区排起小队，体验者触屏提问；瓯塑大师现场创作，彩色油泥在掌心翻飞、转眼成花；茶室里平阳黄汤茶香四溢，杏黄透亮的茶汤引得观众驻足品鉴。

热闹背后，是沉甸甸的产业果实。温州是全国第三座“中国工艺美术之都”，也是浙江唯一获此称号的城市。目前温州已构建起以“三瓯三雕”及中药、茶叶、黄（白）酒为主的“9+X”产业体系。全市历史经典产业年产值约218亿元，拥有中国工艺美术大师13人、浙江省工艺美术大师90人，省级以上大师人数位列全省第二，127个工艺美术品种中50个传承百年以上。温州历史经典产业正破圈出海、走向世界。

来 源：温州日报

原标题： 老手艺与顶流IP碰撞出绚丽“产业之花”！温州“三瓯三雕”亮相首届历史经典产业博览会

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com