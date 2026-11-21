温州日报 2026-11-21 09:21:18

在温州的分级诊疗体系里，基层指的是乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室等距离市民家门口最近的医疗服务提供点。三甲医院、高能级平台则是医学高峰，它们向上接疑难重症，向下带基层能力。

温州网讯 清晨6时40分，永嘉县沙头镇中心卫生院随车医生夏小小把便携B超、心电图机搬上巡诊车，核对完药箱，说了一句：“今天要跑66公里山路，老人家在等着呢。”

这辆巡诊车，是温州基层“健康网”的一个缩影。2025年，温州人均预期寿命达82.29岁，比2016年提高1.79岁，高出全国平均3.04岁；连续7年获健康浙江建设考核优秀等次，基本建成健康温州。

日前，温州同步出台分级诊疗体系建设、县域医共体医疗卫生人才“县乡村一体化”管理等系列改革举措，解读了《高水平建设健康温州2026—2030年行动方案》，明确到2030年市域、县域、基层就诊率分别达95%、93%、70%。

为什么将基层列入其中？首先要厘清一个概念，在温州的分级诊疗体系里，基层指的是乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室等距离市民家门口最近的医疗服务提供点。三甲医院、高能级平台则是医学高峰，它们向上接疑难重症，向下带基层能力。

其中，有两个就诊率标出了不同的进度：县域就诊率91.92%，说明“大病不出县”已有基础；基层就诊率67.2%，说明乡镇卫生院、社区卫生服务中心的“守门”能力还有提升空间。

基层接得住，分级诊疗才能平稳落地，健康温州才能避免“大医院越来越强、基层越来越弱”的失衡窘境。

日前在龙湾区瑶溪街道一位居民家中，家属握着上门巡诊医护的手说：“我爸躺床上半年了，每次换药、抽血很麻烦。现在你们直接上门，真是帮了大忙！”这句朴素的感谢，道出了基层医疗最真实的分量：不仅要解决“看病远”，更要解答一个家庭的照护难题。

翻看几份文件，不少具体内容从“强基层”角度出发。

基层医疗资源不足怎么办？那就织密转诊“一张网”。温州计划建立市域转诊会诊管理服务网络，实体化组建市级转诊会诊管理中心，二级以上医疗机构设立转诊会诊服务中心，实现“一键转诊、预约、会诊、共享”，让基层患者转得出、接得回。二级以上医院将预留50%门诊号源向家庭医生开放，专家号源占30%以上，强化家庭医生的“健康守门人”作用。同时，深化检查检验结果共享互认，巩固基层慢病长处方全覆盖。

弥补基层人才力量，温州推进县域医共体人才“县乡村一体化”，以编制、招聘、使用、保障、医保“五个一体化”重塑县乡村服务体系。这项改革不是把县级医院当成基层，而是以县级医院为牵头单位，把人才、编制、招聘、薪酬、医保等制度打通，让人才真正流向乡镇卫生院、社区卫生服务中心。在编制上，建立分类动态核定机制；在招聘上，由牵头医院作为用人主体统一负责招聘签约；在保障上，推动薪酬分配向基层倾斜，深化医共体总额付费和“结余留用、合理超支分担”。

能力和资源走向村居。温州建成二乙水平乡镇卫生院（社区医院）30家、省级县域医疗次中心11个，配置山区海岛巡诊车212辆、固定巡诊点671个，形成“固定+流动+互联网+AI”服务模式；101家基层机构达到国家优质服务基层行推荐标准。瓯海泽雅巡诊医生章建治说：“我们在丰源村巡回很多年了，定点、定时、定人，村民很欢迎我们过来。”

医保也在跟着走。参与家庭医生签约的65岁以上签约参保人，其在公立基层医疗卫生机构门诊发生的、符合规定且在支付限额内的“两慢病”相关医疗费用，予以全额保障。市内转诊前后两次住院视同一次计收起付标准，支付政策向基层倾斜。记者手记

让健康“沉”下去让寿命“长”起来

刚交出的“健康温州”答卷，也是这座浙南名城接下来5年的新起点。

健康城市建设，不能只算大医院的账，更要算基层的账、预防的账、健康的账，厘清从小到老的“全生命周期”的账。大医院解决“看得好”，基层解决“看得上、看得起、管得住”。

分级诊疗、县乡村一体化、AI赋能，说到底都是能让基层接得牢、托得住的好办法。基层强了，健康网底才能得以织密，“以治病为中心”才能真正转向“以健康为中心”。

来 源：温州日报

原标题： 人均预期寿命提升1.79岁背后的“网底”逻辑 健康温州建设再出发

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com