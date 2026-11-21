中国经济网 2026-11-21 09:34:19

近日，“理响中国·讲好‘中国式商量’故事”网络主题采访活动媒体记者团走进温州，先后探访正泰集团、中国眼谷、温州市国家大学科技园，深入了解温州市政协积极履职助力打通科研与产业壁垒，推动绿色创新成果落地转化、赋能高质量发展的生动样本。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。2026年是“十五五”开局之年，作为我国民营经济重要发祥地、全国首个新时代“两个健康”先行创建区，浙江省温州市是如何抢抓绿色产业新赛道，培育壮大新质生产力的？

近日，“理响中国·讲好‘中国式商量’故事”网络主题采访活动媒体记者团走进温州，先后探访正泰集团、中国眼谷、温州市国家大学科技园，深入了解温州市政协积极履职助力打通科研与产业壁垒，推动绿色创新成果落地转化、赋能高质量发展的生动样本。

始创于1984年的正泰集团股份有限公司（以下简称正泰集团），多年来始终扎根实业、创新驱动发展，构建起“3+2”产业创新发展格局——即绿色能源产业生态群、智能电气产业生态群、智慧居家板块三大核心产业，以及产业培育、科创孵化两大平台。作为电力能源综合解决方案服务商，正泰集团连续二十余年上榜中国企业500强。

走进正泰集团创新体验展厅，一个个案例、一串串数字、一件件展品，体现出这家民营企业引领制造业不断迭代升级的发展轨迹。从起步时期的低压电器产品，拓展到智能电气、光伏新能源、综合能源系统多赛道协同发展，四十余年扎根实业的奋斗历程，在展陈中一一铺展。大家驻足沙盘和产品展台旁，细致了解750千伏天然酯植物油变压器、光伏储能一体化方案等硬核技术成果，直观感受企业数字化、绿色化转型带来的实实在在的变化。就在今年全国两会期间，全国政协常委、正泰集团股份有限公司董事长南存辉聚焦绿色化、数字化、智能化方向，提交了多件提案，涵盖绿色能源与低碳转型、机制创新与产业升级等多个领域。

正泰集团创新体验展厅内的展品。（中国经济网记者 邓浩/摄）

正泰集团相关负责人介绍，当前企业着力构建“一院一园一基金”3+N科创孵化模式，搭建“政产学研用金”协同创新体系，在浙江温州、杭州，上海，以及陕西等地布局一批省市级、国家级科创孵化载体，在石墨烯、氢能等绿色前沿领域实现技术突破与产业化落地。与此同时，企业把人工智能贯穿研发、生产、销售、服务全链条，AI视觉质检、柔性生产、数字孪生调度、工业互联网平台等数字化场景相继落地见效，以数字技术为产业绿色提质增效。

坐落于温州环大罗山科创走廊核心区的中国眼谷，于2018年9月启动建设，2020年6月正式开园，由龙湾区人民政府与温州医科大学附属眼视光医院联合共建。作为眼视光产业创新综合体，中国眼谷于2021年11月成功入选浙江省特色小镇创建名单。目前，中国眼谷拥有4个国家级创新平台和9家高能级科研平台，入驻企业总数超770家。“我们的目标就是打造一个千亿级的眼健康产业集群。”温州市龙湾区政协常委、温州眼视光国际创新中心执行主任徐良德表示。

走进中国眼谷科创展厅，各种眼健康创新设备琳琅满目。记者仔细观看样机演示，聆听技术人员讲解技术攻关背后的故事。据徐良德介绍，中国眼谷围绕眼科器械、眼科药物、眼用材料、智慧医疗等领域，聚焦近视防控、眼底疾病诊疗等民生需求，经过反复试验完成临床验证，一步步实现从科研原型到市场化产品的跨越。同时，依托政协搭建的协商平台积极建言，中国眼谷持续完善产业配套生态，让更多眼科创新技术从实验室走向临床、惠及群众。

中国眼谷沙盘。（中国经济网记者 邓浩/摄）

“我的提案很多是围绕如何打通成果转化的堵点，如何有效推进社会对科创的支持来展开的。同时，我从守护群众眼健康的角度也提了很多的提案。”徐良德告诉记者，其中一个典型案例就是在温州推进儿童青少年“明眸皓齿工程”，形成了“政府主导、学校主体、教医协同、五方协作、家校联动”的近视防控“温州模式”，温州的成功经验也在全国多地进行了推广。

温州市国家大学科技园于2012年5月开园，2013年1月获科技部、教育部联合认定。园区由温州市瓯海区政府主导、依托多所本地高校和引进高校科研院所共同建设。这里不仅是国家大学科技园，也是国家级科技企业孵化器和国家备案众创空间。

在科创孵化展厅与成果展示区，温州市政协委员、温州瓯海科技产业发展集团有限公司董事长叶衍晓详细介绍了项目孵化运营、校企对接协作、科研成果转化的整套机制。园区之内，随处可见青年科研团队研讨的场景，一大批来自高校实验室的创新成果在此迭代打磨、开展中试，精准对接温州本土制造业绿色转型升级的现实需求。

温州市国家大学科技园区内的人才咖啡空间。（中国经济网记者 邓浩/摄）

“企业单打独斗是比较困难的。我们积极打造产业上下游的生态，为企业提供相应的资源，助力企业提升技术和管理水平、获得资金支持。”叶衍晓表示，“我们的理念就是把环境打造好，栽下梧桐树，引得凤凰来。产业发展起来，人才能够实现事业梦想，才会愿意来，也才能留下来。”

从曾经以皮鞋、打火机、低压电器为代表的“老三样”，到新能源、生命健康等新兴赛道加速崛起，在温州产业迭代的背后，温州市政协发挥了重要作用。“近年来，市政协聚焦教育科技人才一体化改革、人工智能和绿色低碳发展、新质生产力培育等议题深入开展调研协商，广泛凝聚共识，为产业转型升级和民营企业高质量发展贡献了智慧和力量。”温州市政协副主席曾瑞华表示。

来 源：中国经济网

原标题： 浙江温州：书写产业向新求质的“商量”答卷

记者 邓浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com