温度新闻客户端 2026-11-21 10:12:26

近日，第八届世界浙商大会在杭州召开。会上公布了推动创新浙江建设实践案例名单，其中，温州生长因子集团联动温州医科大学、基因药谷构建校企地市场化长效合作机制案例成功入选，为全国高校赋能产业发展提供“温州方案”。

温州网讯 近日，第八届世界浙商大会在杭州召开。会上公布了推动创新浙江建设实践案例名单，其中，温州生长因子集团联动温州医科大学、基因药谷构建校企地市场化长效合作机制案例成功入选，为全国高校赋能产业发展提供“温州方案”。

中国基因药谷是“生长因子”之城建设主阵地。

温州生长因子集团联动温州医科大学、中国基因药谷构建的“校企地”市场化长效合作机制，是温州市打造“FGF（生长因子）之城”的核心战略举措。该机制通过整合政府政策资源、高校科研优势与产业载体平台，形成了“国资主导+院士创新+市场化运营”的协同发展格局，将科学家的“纸面成果”快速转化为企业的“账面利润”和患者的“临床疗效”，实现了科研成果与市场价值的有效对接，是地方高校服务区域经济发展的典型范例。

该机制确立了“1+1+N+X”的合作架构，由三方核心主体协同发力。由温州市工业与能源发展集团、瓯海区人民政府与温州医科大学三方共同组建的温州生长因子集团，全面承接温医大治疗干眼症、烧伤创面修复等新药管线的产业化进程，打造生长因子多维应用场景，负责创新药生产、销售及成果转化的市场化运营。温州医科大学以李校堃院士团队为核心，依托“细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心”等国家级平台，提供源头创新技术，聚焦FGF在抗衰老、代谢疾病等领域的基础研究与技术攻关，培养专业人才，推行“科技副总+产业教授”双轨制。中国基因药谷作为由温医大与瓯海区政府共建的生物医药研发创新高地和产教融合基地，提供物理空间与产业生态，集聚CDMO（医药合同研发生产机构）等平台，解决从实验室到中试熟化、再到产业落地的“最后一公里”问题。

“生长因子”药物及相关产品样品

试行成果转化“先用后转”，畅通转化通道，破解高校“重科研轻转化”的瓶颈；实施校企双聘，引进产业科学家，强化创新智力支撑；主办国际英文学术期刊《Cytokinology》，发布《生物药物与转化医学》专著，掌握领域内国际标准制定权……聚焦推动教育、科技、人才一体化改革，加快科技创新与产业创新深度融合，该机制构建了“基础研究-技术攻关-中试熟化-产业落地-临床应用”的全链条创新体系，打造科技成果落地产业化、市场化长效合作机制，有力推动温州生物医药产业升级。目前，中国基因药谷已集聚生态企业超500家，储备药械管线超400个，带动区域生命健康产业规模突破300亿元。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 高校如何赋能地方产业发展？“生长因子”之城树立“校企地”合作样本

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com