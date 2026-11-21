鲜菜便宜了电脑贵了！10月温州CPI同比上涨0.3%
温州网讯 11月20日，国家统计局温州调查队发布数据：10月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，环比持平，同比涨幅较上月收窄0.4个百分点。温州人的“消费账单”有涨有跌。
从同比看，菜篮子轻了。食品价格下降3.6%，降幅扩大1.5个百分点。其中，鲜菜价格降幅较大，同比下降15.7%，降幅比上月扩大了9.9个百分点；猪肉价格下降4.4%，降幅较上月收窄0.9个百分点。另外，鸡蛋、牛肉、羊肉价格分别上涨5.3%、2.5%、3.4%，餐桌上的开销有降有升。
能源价格同比上涨12%，涨幅扩大3.2个百分点。受国际大宗商品价格变动影响，其他饰品、黄金饰品价格分别上涨33.7%、3.2%；数据存储设备、计算机、平板电脑和移动电话机价格分别上涨45.4%、29.6%、31.8%和15.8%。服务价格上涨0.2%，其中医疗服务价格上涨1.4%，旅行社及其他旅游服务价格上涨2.5%。
从环比看，CPI由上月下降0.1%转为持平。食品价格下降0.9%，鲜菜价格下降6.1%；猪肉、羊肉价格分别上涨0.3%、1.2%，牛肉价格与上月持平，鸡蛋价格下降1.0%。受国际金价波动影响，黄金饰品价格下降6.8%；受成本走高影响，移动电话机和计算机价格分别上涨1.3%和2.4%。服务价格与上月持平，其中，在外住宿、旅行社及其他旅游服务价格分别上涨5.9%、3.2%，飞机票价格下降2.2%。受国际原油价格波动影响，能源价格上涨2.5%，其中汽油价格上涨4.2%。
来 源：温度新闻客户端
记者 林迎颖 通讯员 周志浩
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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