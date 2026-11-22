温州晚报 2026-11-22 14:09:00

11月22日上午7时，2026锐力体育温州马拉松在温州世纪广场鸣枪开跑。18000人齐聚瓯越大地，以奔跑感受城市魅力，用脚步展现运动激情，共同书写属于温州的奔跑篇章。

温州网讯 11月22日上午7时，2026锐力体育温州马拉松在温州世纪广场鸣枪开跑。来自全国32个省、自治区、直辖市352个城市的跑者，以及6个国家的12名外籍大众选手，一共18000人齐聚瓯越大地，以奔跑感受城市魅力，用脚步展现运动激情，共同书写属于温州的奔跑篇章。

温州再现万“马”奔腾

温州马拉松创办于2015年，今年是第九届。本届赛事设置马拉松（42.195公里）、半程马拉松（21.0975公里）两个项目，赛事总规模18000人。其中，马拉松项目5000人，半程马拉松项目13000人。

当天一大早，天刚蒙蒙亮，天气有些寒冷，来自四面八方的跑步爱好者陆续向世纪广场聚集，奔赴这场期待已久的集体盛会。

温州市委常委、宣传部长王彩莲，浙江省体育总会副主席郭海英，温州市人大常委会副主任周一富，温州市政府副市长张本锋，温州市政协副主席王丽峰，温州市政府副秘书长李辅正，温州市体育局副局长杜继正、锐力体育董事长吴建光出席开幕仪式并为比赛鸣枪发令。

上午7时整，发令枪响，参加马拉松项目的5000名选手率先出发，15分钟后，二次发枪，参加半程马拉松的13000人出发。此时，太阳缓缓升起，温度舒适，空气宜人，非常适合运动员们奔跑。选手们意气风发、奋勇向前，一路跑向终点温州国际会展中心。

上午8时刚过，终点处引起一阵骚动，有运动员即将来到终点。来自山东的唐浩然以1小时05分24秒的成绩第一个冲过终点，夺得男子半马冠军；来自河北的王梓翔仅落后一秒，以1小时05分25秒的成绩获得亚军；来自温州瑞安的潘传伟以1小时09分36秒的成绩获得季军。冠军和亚军的成绩双双打破了1小时06分22秒的原赛会纪录，根据赛事规定，破纪录奖励只授予第一名，因此唐浩然除收获半马冠军奖金15000元外，还额外斩获10000元的破赛会纪录奖金。

岑万江领跑全马

唐浩然半马撞线

女子半马方面，来自四川的新杭州人唐红芳以1小时19分34秒的成绩夺得冠军，来自温州乐清的吕玉莲以1小时23分11秒的成绩获得亚军，来自湖南常德的新温州人刘小英以1小时23分29秒的成绩获得季军。

男子马拉松方面，来自贵州、曾经的新温州人岑万江以2小时18分21秒的成绩夺得冠军，来自辽宁的高圣杰以2小时20分23秒的成绩获得亚军，来自云南的廖顺虎以2小时21分02秒的成绩获得季军。

女子马拉松方面，冠军被来自辽宁的选手李丹夺得，成绩是2小时38分44秒，山东选手卢亚晶以2小时39分31秒获得亚军，温州乐清妈妈选手敖苹平以2小时46分59秒获得季军。

冠军点赞温州

男子半马冠军唐浩然今年23岁，来自山东省田径队。赛后他表示，温州的天气不像北方那么冷，跑起来腿不会那么僵硬，“感觉这里温度啊、环境啊都比较不错，很舒适。”他介绍，他是提前两天来温州的，赛前到附近的河边、公园慢跑，他遇到了很多跑者，温州跑步的氛围非常好。对于打破赛会纪录，唐浩然淡淡地说，就是当作一场正常的训练课，发挥比较不错。这是他第一次来温州，“我在周围逛了一下，吃了点温州美食，海鲜面挺不错的，而且价格挺合适。”

男子全马前三名

男子半马季军潘传伟是瑞安人，今年24岁，目前是宁波大学研究生。他已经连续三次跑温马，这是第一次站上领奖台，直言运气不错。他表示，今天跑马前半程他感觉都挺顺的，主要是穿越人墙浪费了一些体力，后面到江边的时候风比较大，他跑岔气了。潘传伟曾在外地跑过马拉松，在家乡跑感觉完全不一样。“有这么多父老乡亲支持我，不敢掉速，很多人喊我名字，给我很大的动力。”

女子全马前三名

女子半马亚军吕玉莲来自乐清市城南街道，今年41岁，是拥有两个孩子的全职妈妈。五年前，因为生了二胎后，人开始发胖，吕玉莲决心要减肥，开始跑步锻炼，至今五年了。“我家门口刚好是清和公园，是我跑步的基地，我经常在公园跑。最开始跑个一公里两公里，距离慢慢加上去，然后就变成了一种生活习惯。”吕玉莲介绍，当地有个清和跑团，他们的理念是：人人都是生活跑者。这是她第二次参加温马的半马，今年PB（刷新个人最好成绩）了，也是个人首次在家门口拿到奖牌。多次在温马取得好成绩，乐清女将为何如此厉害？吕玉莲认为乐清的跑步文化比较好，乐清有两个体育场，有清和公园、盐盆山以及新建好的沿海跑道等，丰富的跑步资源造就了更多的跑步爱好者。

男子半马前三名

破赛会纪录颁奖

女子半马季军刘小英今年50岁，虽然是湖南人，但她在温州工作生活了20年，自称是“半个温州人”，第二个孩子就出生在温州，目前在龙湾中学读高一。据她介绍，儿子期中考试没考好，赛前一天为她加油。“他说妈妈这次我没考好，我会努力的，你今天比赛加油，我也加油，我们两个一起加油！”2019年，刘小英比较肥胖，颈椎也不好。为了减肥，她从那时开始跑步——每天早上5点起床跑步，6点20左右回来给孩子做早餐，7点半去上班，跑步过程中结交了一群姐妹。“当年下半年参加金海湖半程马拉松，我人生首马，结果跑了‘136’（1小时36分完赛），还奖励我50元，加上身体瘦了，颈椎也不痛了，我知道这是跑步带给我的健康，所以我就一直坚持跑步至今。”刘小英告诉记者，最近三年跑温马，前年全马她获第四名，去年获第七名，今年换半马，第一次站上领奖台。

女子半马前三名

男子全马冠军岑万江今年36岁，贵州人。2015年，正在温州打工的岑万江边工作边利用业余时间跑步，2019年开始进行职业训练，成为马拉松职业运动员。这是岑万江第二次跑温马，上次是2019年，他拿到亚军，这次站上最高领奖台。“今年本来计划是想打破赛道纪录的，但是一个人跑不太好跑。25公里之后，风特别大，后面就放了，没去冲击赛道纪录，然后跑起来就非常享受。”岑万江说，“来温州跑马也算是回家一样，温州是我的第二故乡，回来跑更多的是情怀，可以看到很多老朋友，感觉很亲切，跑起来也更有动力。”岑万江这次带着老婆和刚满13个月的儿子来参赛，顺道在温州游玩一番。

全方位保驾护航

本届温州马拉松始终将赛事安全和选手体验放在重要位置，围绕竞赛组织、医疗救援、交通疏导、志愿服务等环节，构建全方位赛事保障体系。

安全保障方面，赛事统筹约5500名公安干警及安保人员，科学布控赛事起终点、关键路口及人群、车流密集区域，有序疏导交通、做好赛道管控、维护赛事安全。医疗保障方面，布设26处医疗点、26辆救护车及2支ECMO救护团队驻守，抽调237名医护人员（含红十字会52组移动AED），并组建640名医疗观察员与130名急救跑者参与救护与医疗点保障工作；赛事服务方面，组织招募来自温州地区高校及部分社会团队的约3600名志愿者，分别在领物、赛道、补给、接驳等岗位提供暖心服务；多方协同，为参赛选手安全完赛提供有力保障。

在选手服务方面，组委会持续优化参赛体验，推出线上赛事手册、电子号码布、机场及动车站志愿者接待引导等服务，并在赛后提供冰池放松、个人照片、个人视频、本地美食品尝及赛后接驳等服务，让选手感受到温州马拉松的专业与温度。

为营造浓厚的赛事氛围，本届温马在赛道沿线设置18个鼓动站，联动体育社团、高校及社会力量，为跑者加油助威。赛前还开展了五期阿迪达斯温马训练营、线上预热跑、温州马拉松预热跑暨安利纽崔莱健康跑、温马早餐跑等系列活动，让更多市民参与其中，推动赛事从单日竞技向全民参与的城市体育盛会延伸。

本届温马持续深化“体育+文旅+消费”融合发展，组建温马商家联盟和餐饮联盟，围绕“跑温马，游五马，探古港，游江心，听南戏，品美食”十八字主线，推出“五马松台”“朔门古港”“江心孤屿”文旅专线，串联城市历史文化街区、特色景点与美食资源。同时，推出赛事订房、餐饮及景点优惠等服务，并举办“2026温州马拉松阿迪之夜·五马拦街福长桌宴”等特色活动，推动赛事流量转化为文旅消费活力。

值得一提的是，温州依托碳普惠平台推出“碳·越生活”小程序，鼓励市民通过绿色出行、节约用电等低碳行为积累“碳越币”，兑换景区门票及生活权益，让绿色理念融入日常。以体育赛事带动绿色生活，让全民健身与低碳发展相结合，共建绿色、宜居的城市环境。

此外，以赛事为核心，本届温马还把办赛周期延伸为持续一周的“温马周”。11月16日至22日，组委会围绕“温马周·全城一起跑”主题，将温马祝福墙、温马荧光夜跑、温马训练营结营集训、温马嘉年华、跟着温马游斗城、温马早餐跑、温马开跑日等活动串珠成链，做到天天有主题、天天有活动、天天有惊喜，让温马从单日赛事升级为一周城市节日，以一场赛事带动一周活动，以一周活动点燃一座城市的热情，也让“不止42.195公里，更有温州一整周的精彩”成为跑者与市民的共同感受。

2026锐力体育温州马拉松的成功举办，不仅展现了温州全民健身事业的发展成果，也进一步彰显了城市活力与人文魅力。赛事以体育为纽带，推动体育、文化、旅游、消费深度融合，让更多跑者走进温州、了解温州、爱上温州。

本届赛事由中国田径协会认证，温州市人民政府主办，温州市体育局、鹿城区人民政府、龙湾区人民政府、瓯海区人民政府、温州马拉松协会承办，温州国际会议展览中心有限公司协办，上海锐力健身装备有限公司冠名，浙江青鸟捷出体育科技有限公司独家运营。

来 源：温州晚报

原标题： 18000人来温州跑世界，5名温州人和新温州人站上领奖台！2026锐力体育温州马拉松圆满落幕

记者 魏华 温马组委会、刘吉利、单晓叶等供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com