潮新闻 2026-11-22 09:29:03

近日，综艺《后会友期》让“鸭舌”爆单，温州鸭舌收获一波泼天流量，搜索量一路走高。

近日，综艺《后会友期》让“鸭舌”爆单，温州鸭舌收获一波泼天流量，搜索量一路走高。位于瓯海区的鸭舌龙头企业温州修文食品有限公司鸭舌销售在淡季提前“沸腾”，记者走进该公司厂区探访。

在修文公司净化车间里，记者看到生产线上的工人正忙碌操作，卤制、冷却、包装一气呵成，冷链车装满即走。修文食品外区大客户经理潘京朋告诉记者，“按往年规律，鸭舌销售旺季要等到12月下旬，主要是年货宴席，但最近半个月到现在，从日常销售变成一个抢售的状态，各个渠道订单都十分火热，销售量环比增长三倍。”

温州修文食品有限公司是集鲜卤制品、生鲜制品等产品生产、研发、销售、配送于一体的省级农业科技研发企业，主营修文鸭舌、酱鸭舌、鸭掌等禽肉深加工产品，经营腌腊制品、休闲酱卤等40多个品种。修文鸭舌被评为温州特色伴手礼，是温州饮食文化的代表性名片之一。

市场需求爆发的速度，远远超出了前期预判，线上订单率先放量，登上天猫卤肉类榜单榜首，线下特产门店、农贸市场涌入大批年轻新消费者，热度快速攀升。“线上线下订单同步爆单，工厂补多少货，市场就消化多少，就连远在美国纽约的经销商，也出现断货。”能够接住这波突如其来的流量，离不开品牌长期积淀的产品实力，温州修文食品有限公司大区业务经理王小玲介绍道，“我们的鸭舌入口越品越能感受到卤味醇香，不少新消费者尝试过后选择回购、主动向亲友推荐，成为销量持续走高的重要原因。”

为赶上这波订单，修文食品已经加急排产，协调人力下沉支援一线，加班加点，目前产线都是满负荷运转，全力保障全国订单供应。

来 源：潮新闻

原标题： 温州鸭舌销售在淡季提前沸腾 瓯海一企业销量增长三倍

通讯员 庄苗苗 吴宇洲 记者 王艳琼 图片均由瓯海融媒体中心提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com